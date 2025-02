M jak miłość, odcinek 1847: Jakub zaopiekuje się Martyną. Zajmie miejsce Marcina, który nie domyśli się, co ich połączy - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1847: Martyna zostawi Marcinowi prezent, by nadal ją pamiętał. Tak Kama odkryje, że nadal go kocha - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Samotna Martyna Wysocka w 1847 odcinku "M jak miłość" nie da sobie rady bez męskiego wsparcia w leśniczówce w Kampinosie, a traumatyczne przeżycia po ataku gangstera Roberta, przed którym ocalił ją Jakub Karski, zbliżą lekarkę do detektywa. I to w momencie, gdy w małżeństwie Jakuba i Kasi (Paulina Lasota) zacznie się dziać coraz gorzej, bo oddalą się od siebie jeszcze bardziej.

To dlatego w 1847 odcinku "M jak miłość" Jakub pomoże pokrzywdzonej przez los Martynie

Jak to się stanie, że po odejściu Marcina do Kamy (Michalina Sosna) już w 1847 odcinku "M jak miłość" jego miejsce u boku Martyny zajmie właśnie Jakub? Czy była kochanka Chodakowskiego będzie prosiła Karskiego o pomoc? Niezupełnie... Chociaż pokrzywdzona przez los Martyna, która tyle przeszła i dopiero co wyszła z alkoholowego nałogu, wzbudzi w Jakubie bardzo ciepłe uczucia. Dość szybko Karski zorientuje się, że chciałaby otoczyć ją opieką.

Martyna i Jakub w 1847 odcinku "M jak miłość" spotkają się na komisariacie

A zacznie się od tego, że w 1847 odcinku "M jak miłość" Jakub pojedzie na kolejne przesłuchanie w sprawie zabójstwa Roberta, ataku bandyty na Martynę w leśniczówce. Na komisariacie spotka nie tylko Wysocką, ale także jej przyjaciółkę Agatę (Lidia Pronobis). To właśnie od niej dowie się, że Martyna będzie w kiepskim stanie psychicznym i może znów zacząć pić.

Jakub zostanie opiekunem Martyny w 1847 odcinku "M jak miłość"

Jakuba w 1847 odcinku "M jak miłość" poruszy los Martyny do tego stopnia, że będzie chciała ją teraz wspierać. Po wizycie na komendzie policji odwiezie lekarkę do domu w lesie, a następnie pomoże Wysockiej uporać się z nieuczciwym serwisantem pompy ciepła, który celowo przedłuży naprawdę, by wygasła gwarancja. To jednak wcale nie koniec problemów Martyny, która spróbuje odegrać przed Karskim twardą kobietę, ale tak naprawdę będzie w rozsypce.

- Jakub jest takim bardzo wspierającym człowiekiem dla niej. Jakąś taką ostoją. Kimś z kim ona gdzieś na pewnym poziomie emocji może się spotkać. Mają wspólne przeżycie i to też łączy ludzi. Jakub przejmuje odpowiedzialność. Ściąga ciężar z ramion Marcina. Wchodzi w jego rolę takiego opiekuna - powiedziała Magdalena Turczeniewicz w "Kulisach serialu M jak miłość"

Martynę i Jakuba w 1847 odcinku "M jak miłość" połączą wspólne pasje

Nie ma się co dziwić, że w 1847 odcinku "M jak miłość" Jakub stanie się dla Martyny takim samym wsparciem, jak kiedyś Marcin, którego trzymała w leśniczówce, gdy cierpiał na amnezję. Samotna, potrzebująca opieki Martyna zgodzi się, by Jakub o nią zadbał. Znów poczuje, że komuś na niej zależy. Przy okazji oboje zorientują się, jak wiele ich łączy - między innymi miłość do gór i wspinaczki.

Co na to Marcin? W 1847 odcinku "M jak miłość" Chodakowski odetnie się od kłopotów Martyny, nie wiedząc o tym, że teraz zajmuje się nimi Jakub...

M jak miłość odcinek 1847 ZWIASTUN. Martyna znów zacznie pić! Kasia zdradzi Jakuba Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor: