M jak miłość. Sylwia zobaczy Wernera z piękną blondynką! Nigdy się nie zmieni i znudzi mu się stały związek - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1826: Marcin wróci do rodziny! Olek i Jakub zabiorą go od Martyny. Nie będzie szczęśliwy? - ZDJĘCIA

Czy Werner wymieni Sylwię na inną kobietę w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Cierpliwość Sylwii do Wernera w kolejnych odcinkach "M jak miłość" znów zostanie wystawiona na próbę! Nie dość, że do związku prawników wmiesza się kryminalistka Viola, która jako przyjaciółka pani Oli (Ewa Kolasińska) na krótko z nimi zamieszka, to jeszcze niemal na każdym kroku Werner będzie udowadniał swojej partnerce, że kobiety lgną do niego jak pszczoły do miodu.

- Powiesz kobiecie komplement i jest twoja... - pochwali się Sylwii w dniu, w którym Kostecka zauważy Adama w towarzystwie pięknej blondynki z pieskiem. Zjawiskowa sąsiadka, która na spacer wybierze się na szpilkach i w sukience mini w lamparcie cętki od razu zwróci uwagę Wernera. Oczywiście prawnik uda zainteresowanie uroczym psiakiem, ale będzie wpatrzony w blondynkę jak w obrazek. Świadkiem tej sceny będzie Sylwia.

M jak miłość. Afera w domu Wernera! Sylwia nie pozwoli, żeby Viola odebrała jej Adama Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Przyzwyczajenie jest drugim obliczem człowieka...Werner, jak wiemy, jest psem na baby... Dyplomacja nie jest mocną stroną Wernera i kompletnie nie rozumie dlaczego działa na Sylwię jak płachta na byka, ale zbliżają się kolejne kłopoty... - tłumaczył swojego bohatera Jacek Kopczyński w "Kulisach serialu M jak miłość".

Jak długo Sylwia będzie znosiła wyskoki Wernera w "M jak miłość"?

Czy Sylwia w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" powie "dość" i rozstanie się z Adamem? Co prawda nie przyłapie Wernera na zdradzie, ale przecież nie będzie mogła w nieskończoność znosić jego flirtów z innymi kobietami. Kolejny raz Kostecka przymknie oczy na wyskoki Adasia. Powód wydaje się oczywisty, kocha go bardziej niż działa jej na nerwy swoim szczeniackim zachowaniem.