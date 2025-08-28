M jak miłość. Sprawca wypadku Zduńskich to potwór w ludzkiej skórze! Dominik zostawi Frankę i Pawła na pewną śmierć! - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W nowym sezonie „M jak miłość” Grabina przestanie być sielankową wioską z pocztówki. Przybędą siły zła! Dominik Walat stanie na czele sformowanej przez siebie bandy młodych kierowców quadów. Ola (Justyna Karłowska) wyjdzie ze szpitala psychiatrycznego i prawdopodobnie porwie Dorotkę (Klara Madeńska). A psychopata Hoffman (Mateusz Rusin) sfinalizuje obsesję na punkcie Kingi (Katarzyna Cichopek)...

Dominik napadnie na Basię i Kacpra w 1873. odcinku „M jak miłość”

W 1873. odcinku „M jak miłość” Dominik zostanie aresztowany za wtargnięcie do sadu i próbę potrącenia quadem Basi (Karina Woźniak) i Kacpra (Bartosz Ziewiec). Jego wściekły ojciec wpadnie do komisariatu i spróbuje nacisków na Adama (Patryk Szwichtenberg). Zacznie go straszyć swoimi prawnikami. Ale Karski uzmysłowi mu, że istnieje nagranie świadka zdarzenia stanowiące dowód przeciw Dominikowi, a do tego właściciel sadu złoży skargę.

Zły do szpiku kości Dominik sprawcą wypadku w 1875. odcinku „M jak miłość”

Pobłażanie ojca Dominikowi będzie mieć dramatyczne rezultaty. W 1875. odcinku „M jak miłość” Walat junior omal nie zniszczy życia Zduńskich. Franka i Paweł razem z Antosiem spędzą dzień w Grabinie snując z rodziną plany wybudowania sobie tam domu, a potem zbiorą się do powrotu do Warszawy. Nie zajadą daleko, bo nagle tuż przed ich samochód wyjedzie z lasu szybko się poruszający quad Dominika. Auto Zduńskich wypadnie z drogi, kiedy podczas próby wyminięcia go Paweł straci panowanie nad kierownicą. Samochód obróci się na bok i ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Młodemu Walatowi nic się nie stanie. Zobaczy, że pasażerowie auta są nieprzytomni i zbiegnie z miejsca zdarzenia. Nie sprawdzi nawet, czy Franka, Paweł i dziecko żyją. Nie zadzwoni po pomoc…