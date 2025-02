M jak miłość, odcinek 1852: Ciąża Franki zagrożona? Zduńska będzie zmagać się z nasilającymi się dolegliwościami - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1852 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1852 odcinku "M jak miłość" stan Franki znacząco się pogorszy. Będzie blada, osłabiona i niemal bez przerwy mdlejąca, a dodatkowo przestanie mieć siłę na cokolwiek. Brak apetytu doprowadzi do tego, że przestanie przyjmować odpowiednie ilości jedzenia, co tylko pogorszy sprawę...

Franka w 1852 odcinku "M jak miłość" wyzna Kindze podczas rozmowy telefonicznej, że nie czuje się na siłach, by wracać już do Warszawy i codziennych obowiązków. Powie przyjaciółce, że zdecydowała się przedłużyć urlop, bo nie jest w stanie normalnie funkcjonować. W tym czasie Kinga zacznie panikować, w końcu bistro bez menadżerki nie może działać, a do tego niepokój o zdrowie Franki będzie tylko narastać.

Franka straci ciążę? Paweł w 1852 odcinku "M jak miłość" usłyszy o fatalnym stanie żony!

Paweł od Kingi dowie się, że z Franką dzieje się coś złego, a wtedy w jego głowie zapali się czerwona lampka. Chociaż wciąż między małżeństwem będą trwać ciche dni, Zduński bez wahania postanowi pojechać do Bukowiny. Mimo dramatycznej pogody, wsiądzie za kółko i pojedzie do rodzinnej miejscowości żony, by sprawdzić, jak się czuje.

Kiedy w końcu Paweł stanie w drzwiach, Franka będzie w szoku. W 1852 odcinku "M jak miłość" Zduńska przyjmie jednak męża z otwartymi ramionami, ponieważ jeszcze chwilę wcześniej była przekonana, że coś mu się stało. Paweł i Franka wreszcie się pogodzą, jednak już od progu, kobieta nie będzie w stanie ukryć swoich ciążowych dolegliwości, które od jakiegoś czasu coraz bardziej się nasilają.

Franka w 1852 odcinku "M jak miłość" będzie bliska wykończenia

Franka od początku wiedziała, że ciąża to nie bajka, ale nie spodziewała się, że będzie aż tak źle! W 1852 odcinku "M jak miłość" mdłości nie dadzą jej chwili wytchnienia, a osłabienie sprawi, że niemal nie będzie mogła wstać z łóżka.

Nie dość, że nie będzie miała siły, by normalnie funkcjonować, to jeszcze zacznie martwić się o dziecko. Skoro ona sama czuje się coraz gorzej, to co z maleństwem? W 1852 odcinku "M jak miłość" jej ciąża stanie pod znakiem zapytania? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem oglądając najnowsze odcinki kultowej produkcji!