M jak miłość, odcinek 1851: Paweł zrobi dla dziecka cudowny prezent! Franka uwierzy w przemianę męża - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Czy przemiana Pawła w 1851 odcinku "M jak miłość" wystarczy, żeby Franka mu wybaczyła, zapomniała o oskarżeniach o niewierność i pogodziła się z mężem, który ubzdurał sobie jej romans z Piotrkiem? Od ich rozstania miną kolejne tygodnie, ale na szczęście Paweł ogarnie się i nie zacznie znowu pić.

Kontrolę nad synem w 1851 odcinku "M jak miłość" będzie miała Marysia (Małgorzata Pieńkowska), którą Zduński zapewni, że poukłada sprawy z Franką po swojemu. Ale będzie musiał też zadbać o siebie, żeby kolejne głupoty nie przychodziły mu do głowy. Lekarstwem na ból po rozłące z żoną będzie ciężka praca. Nie tylko w "Rowerowni".

Paweł w 1851 odcinku "M jak miłość" udowodni France jak bardzo kocha ją i dziecko!

- Paweł musi się czymś zająć, wypełnić czymś głowę. Taką fajną rzeczą jest poświęcenie czasu na coś, co jemu sprawia przyjemność, czym pokaże, że mu zależy - wyjaśnił Rafał Mroczek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Efektem starań Pawła o odzyskanie Franki w 1851 odcinku "M jak miłość" będzie kołyska dla ich dziecka, którą Zduński zrobi własnoręcznie, by udowodnić ukochanej miłość do niej i maleństwa, które za kilka miesięcy się urodzi. Kiedy skończy swoje dzieło, wyśle do Franki zdjęcia z wzruszającą wiadomością.

M jak miłość odcinek 1851 ZWIASTUN. Chora Dorota dostanie przełomowe wyniki badań! Bartek w żałobie po odejściu żony Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

M jak miłość. Makabryczny wypadek w drodze do Bukowiny! Franka dowie się, że to mógł być Paweł Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Łóżeczko już czeka. Sam je zrobiłem, chciałem, żeby było najlepsze na świecie. Ekologiczne, bez kleju, z drzewa ściętego kiedyś w sadzie w Grabinie, zrobione solidnie i z... miłością. Bardzo was kocham"

Czy Franka wróci do Pawła w 1851 odcinku "M jak miłość"?

SMS od Pawła i prezent dla dziecka w 1851 odcinku "M jak miłość" będą dla Franki sygnałem, że mąż się zmienił, że już nigdy więcej tak jej nie skrzywdzi. Ale póki co do niego nie wróci. Nie odpisze nawet Pawłowi na wiadomość, by nie dawać mu jeszcze nadziei.

- To jest jakieś światełko w tunelu. Dobry znak dla Franki, taka nadzieja, że kurcze może to jednak zmierza w dobrym kierunku... - powiedziała Dominika Kachlik w "Kulisach serialu M jak miłość".