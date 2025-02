M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1852: Paweł dostanie złe wieści o ciężarnej France. Dojdzie do tragedii - ZDJĘCIA

W 1852 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) znów przestanie się odzywać do Pawła (Rafał Mroczek), nie dając mężowi żadnej sygnału, że niebawem do niego wróci. Zaniepokojony Zduński dopiero od Kingi (Katarzyna Cichopek) dowie się, że o złym stanie ciężarnej Franki. Nie zważając na nic, wsiądzie w auto i pojedzie do żony, by upewnić się, że z Franką i ich dzieckiem wszystko w porządku. Niestety po drodze do Bukowiny w 1852 odcinku "M jak miłość" dojdzie do tragedii. Sprawdź, co się wydarzy.