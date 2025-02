M jak miłość, odcinek 1852: Makabryczny wypadek na drodze do Bukowiny! Franka usłyszy od stryja, że widział rozbite auto Pawła

"M jak miłość" odcinek 1852 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wypadek na drodze do Bukowiny w 1852 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli Pawłowi na czas dotrzeć do Franki! Od rozstania Zduńskich miną już kolejne tygodnie, a rozłąka z ukochaną sprawi, że Paweł utwierdzi się w przekonaniu, że musi walczyć o nią i ich dziecko za wszelką cenę. Nawet ryzykując, że Franka nadal mu nie wybaczy, nie wróci do niego i postanowi wciąż zostać u stryja w górach. Żeby przekonać ciężarną żonę, że zrozumiał swój błąd Paweł skończy przygotowania pokoju dla ich dziecka. Chociaż do porodu zostanie jeszcze kilka tygodni.

Paweł w 1852 odcinku "M jak miłość" pojedzie do Franki mimo protestów Marysi

I w 1852 odcinku "M jak miłość" nie posłucha dobrych rad matki Marysi (Małgorzata Pieńkowska), że powinien dać France jeszcze trochę czasu, by na spokojnie przemyślała, co dalej z ich małżeństwem. Jak podaje portal światseriali.interia.pl Zduński pojedzie do Franki, bo znów nie będzie odbierała telefonów, a od Kingi (Katarzyna Cichopek) dowie się, że ciężarna żona źle się czuje.

Marysia straci kontakt z Pawłem w 1852 odcinku "M jak miłość"

Niestety właśnie wtedy w 1852 odcinku "M jak miłość" w górach nastąpi załamanie pogody, rozszaleją się wichury, spadnie marznący deszcz ze śniegiem, które zamienią drogi w lodowiska. Jakby tego było mało Marysia nie dodzwoni się do Pawła, który w tak fatalnym warunkach ruszy do Bukowiny!

Spanikowana Rogowska w 1852 odcinku "M jak miłość" zadzwoni więc do Franki z informacją, że Paweł wybrał się do niej w góry i nie wie, co się z nim dzieje, czy już dojechał. Matka Pawła nie będzie miała pojęcia o wypadku, do którego dojdzie w tym samym czasie na drodze do Bukowiny!

Przerażające wieści o wypadku dotrą do Franki w 1852 odcinku "M jak miłość"

Ciężarna Franka w 1852 odcinku "M jak miłość" przerażające wieści otrzyma od stryja Jędrzeja Gutowskiego, który nie zważając na jej stan i kiepskie samopoczucie, wyskoczy z rewelacjami o drogowej maskarze. Być może z udziałem Pawła...

- Pogoda paskudna, do tego był objazd, jakiś wypadek, ktoś się rozbił na drodze. Widzieliśmy po drodze skasowane ciemne combi, takie jak Pawła, na warszawskiej rejestracji... - przekaże France stryj, a ona w pierwszej chwili nie uwierzy w to, że jej mąż mógł być jedną z ofiar wypadku. Dopiero po telefonie od Marysi zacznie drżeć ze strachu,że to Paweł miał wypadek.

Czy to Paweł będzie miał wypadek w 1852 odcinku "M jak miłość"?

Po kilku godzinach w 1852 odcinku "M jak miłość" wszystko się wyjaśni, a cały i zdrowy Paweł stanie w drzwiach rodzinnego domu Franki. W jednej chwili ciężarna Zduńska odetchnie z ulgą i od razu wybaczy mu oskarżenia o zdradę z Piotrkiem (Marcin Mroczek).

- Boże, Paweł, jesteś! Myślałam, że miałeś wypadek... Tak się o ciebie bałam... Boże, Paweł, jak dobrze, że jesteś!

M jak miłość, odcinek 1849 ZWIASTUN. Stęskniony za Franką Paweł pojedzie do Bukowiny. Czy ciężarna żona mu wybaczy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.