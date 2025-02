M jak miłość, odcinek 1852: Piękne chwile Franki i Pawła w górach. Ich miłość rozkwitnie na nowo - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1852 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1852 odcinku "M jak miłość" Franka z Pawłem wreszcie się pojednają. Widzowie będą świadkami romantycznych scen w Bukowinie, gdzie Paweł przyjedzie specjalnie dla ukochanej. Góralka wreszcie przebaczy mężowi błędy, ponieważ realnie przerazi ją informacja o pewnym wypadku. Wszystkie dane wskażą na to, iż to właśnie Paweł znalazł się w niebezpieczeństwie. Na szczęście to nie Zduński ulegnie wypadkowi, przyjedzie do żony cały i zdrowy, a ona uzmysłowi sobie, że nie wyobraża sobie życia bez ukochanego. Wreszcie dojdzie do pojednania.

Koniec kryzysu Franki i Pawła w 1852 odcinku "M jak miłość"

- Tak się o ciebie martwiłam! Myślałam, że coś ci się stało w wypadku! - wyszlocha uradowana Franka w 1852 odcinku "M jak miłość". Dosłownie rzuci się na Zduńskiego, który stanie w drzwiach cały i zdrowy. W mig zapomni o błędach męża i mocno go przytuli. - Kocham cię, wiesz?! - niemal wykrzyczy góralka.

Stęskniona i przestraszona Franka od razu zajmie się zmęczonym po podróży mężem. Okryje go kocem i spędzą razem romantyczny wieczór tylko we dwoje.

Piękne chwile Franki i Pawła w górach

Ten wieczór w 1852 odcinku "M jak miłość" będzie naprawdę romantyczny. Franka z Pawłem nie będą musieli za dużo mówić, same spojrzenia z miłością wystarczą, by oboje zrozumieli, że kochają się jak nigdy. Ciężarna góralka wybaczy mężowi, a on naprawi błędy.

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" pojednani Zduńscy wrócą do Warszawy. Po kryzysie nie będzie śladu, ale za to nadejdą ważne, wyczekiwane informacje. Franka z Pawłem poznają płeć dziecka, a potem będą czekali na piękny moment porodu.