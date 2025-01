M jak miłość, odcinek 1850: Dramatyczny powrót Chodakowskich z wakacji! Awantura Olka i Anety skończy się tragedią?

"M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Małżeństwo Chodakowskich w 1850 odcinku "M jak miłość" zostanie wystawione na próbę. Po powrocie z urlopu, zamiast cieszyć się wspomnieniami, Aneta i Olek wpadną w konflikt dotyczący metod wychowawczych ich syna. Czy tym razem uda im się znaleźć wspólny język a może jednak dojdzie do prawdziwej tragedii?

Tragiczny powrót z wakacji u Chodakowskich w 1850 odcinku "M jak miłość"

W 1850 odcinku "M jak miłość" Aneta i Olek wrócą z urlopu, który miał być dla nich czasem odpoczynku i prawdziwego relaksu. Niestety, już w trakcie podróży między małżonkami dojdzie do ostrej kłótni o wychowanie ich syna, Borysa. Napięcie osiągnie zenit, a konsekwencje tej sprzeczki mogą okazać się tragiczne.

Wszystko zacznie się już w samochodzie, gdy Olek i Aneta w 1850 odcinku "M jak miłość" zaczną ostro kłócić się o przyszłość swojego syna Borysa. Żadne z nich nie ustąpi, a atmosfera między nimi stanie się coraz bardziej napięta. Olek będzie miał do Anety pretensje, że ta zbyt pobłażliwie podchodzi do wychowania Borysa. On sam chce być bardziej stanowczy i wymagać od syna większej dyscypliny. Chodakowska jednak zupełnie nie zgodzi się z mężem. Jej zdaniem chłopiec potrzebuje więcej swobody i nie można traktować go zbyt surowo. Ta różnica zdań sprawi, że w aucie wybuchnie wielka kłótnia, podczas której padną ostre słowa.

"M jak miłość". Kiedy i gdzie oglądać 1850 odcinek?

Jeśli chcesz zobaczyć, jak potoczy się dramatyczny powrót Chodakowskich z wakacji, koniecznie obejrzyj 1850 odcinek "M jak miłość", którego premiera została zaplanowana na wtorek, 18 lutego 2025 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2.

M jak miłość odcinek 1845 ZWIASTUN. Paweł zarzuci France, że urodzi dziecko Piotrka! Dima wyprowadzi się z siedliska? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.