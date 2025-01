M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1844: Iwona i Jerzy pozbędą się Boryska? Będą mieli dość syna Anety i Olka - ZDJĘCIA

W 1844 odcinku "M jak miłość" Iwona (Hanna Śleszyńska) i Jerzy (Karol Strasburger) nie poradzą sobie z opieką nad Boryskiem (Tymon Szkopek) tuż po wyjeździe Anety (Ilona Janyst) i Olka (Maurycy Popiel) na 2-tygodniowe wakacje! Syn Chodakowskich będzie tak niegrzeczny, że nawet dziadkowie będą mieli go dość! Do tego stopnia, że w 1844 odcinku "M jak miłość" zaczną rozważać jego oddanie do pogotowia opiekuńczego albo zostawienie go samego i własną ucieczkę. Ale czy faktycznie zdecydują się na którąś z tych opcji? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!