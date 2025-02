M jak miłość, odcinek 1849: Zmasakrowana Julia w szpitalu po napadzie! Dima zrozumie, jak bardzo ją kocha - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wypadek, który wydarzył się w 1848 odcinku "M jak miłość", doprowadzi Julię do skrajnego wycieńczenia. Po brutalnym ataku i upadku do rzeki jej organizm będzie w fatalnym stanie! Zdradzamy już teraz, że 1849 odcinku "M jak miłość" Malicka zostanie przewieziona do szpitala, gdzie czekać ją będzie walka o zdrowie i powrót do formy, jak sprzed wypadku. Jej ciało pokryją liczne obrażenia, których nie sposób będzie nie zauważyć.

Tymczasem sprawca tragedii wciąż będzie na wolności! W 1849 odcinku "M jak miłość" nikt nie będzie wiedział, kto tak brutalnie zaatakował Julię? Czy to możliwe, że za wszystkim stoi Święcicki (Artur Paczesny), który już wcześniej pokazał swoją bezwzględność? A może prawdziwy winny wciąż pozostanie w cieniu, gotowy do kolejnego uderzenia?

Dima w 1849 odcinku "M jak miłość" po wypadku Julii nie opuści jej ani na chwilę!

Gdy Dima zobaczy Julię leżącą bezwładnie na szpitalnym łóżku, jego serce pęknie na pół! W 1849 odcinku "M jak miłość" mężczyzna zda sobie sprawę, że mógł stracić jedyną kobietę, na której mu naprawdę zależy. Wstrząśnięty do granic możliwości, nie będzie w stanie opuścić jej nawet na moment.

Dima spędzi przy niej całą noc, trzymając ją za rękę i błagając, by się obudziła. W 1849 odcinku "M jak miłość" lekarze spróbują go przekonać, że powinien odpocząć, ale on nie będzie chciał odejść ani na chwilę! Dopiero teraz dotrze do niego, że jego uczucia do Julii są silniejsze, niż kiedykolwiek przypuszczał.

Julia w 1849 odcinku "M jak miłość" przypomni sobie, kto ją wepchnął do rzeki?

Julia po dramatycznym wypadku nie będzie mogła do siebie dojść. W 1849 odcinku "M jak miłość" jej stan fizyczny będzie jednym problemem, ale trauma, jaką przeżyje, okaże się jeszcze gorsza. Będzie czuła, że ktoś chciał się jej pozbyć, ale… nie przypomni sobie, kto to był!

Czy prawda wyjdzie na jaw i agresywny sąsiad Kacpra (Bartosz Ziewiec), który tak naprawdę chciał skrzywdzić Magdę (Anna Mucha) odpowie za swoje czyny? O tym z pewnością przekonamy się oglądając najnowsze odcinki kultowej produkcji!