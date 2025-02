M jak miłość, odcinek 1849: Julia w szpitalu po ataku Święcickiego! Dima będzie czuwał przy ukochanej - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1849: Paweł padnie przed Franką i będzie błagał o wybaczenie. Nie wróci do niego i zażąda rozwodu! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Julia w 1849 odcinku "M jak miłość" cudem przeżyje brutalny napad pijanego Święcickiego! Po tym jak podły sąsiad z Grabiny wepchnie Julię do rzeki, bo pomyli ją z Magdą (Anna Mucha), sam ruszy Malickiej na ratunek. Wyciągnie tonącą Julię z wody i ucieknie, gdy zorientuje się, że Dima i Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) już ruszyli na poszukiwania.

Julia w 1849 odcinku "M jak miłość" nie będzie wiedziała, kto ją napadł i wepchnął do rzeki

Ranna Julia wyląduje w szpitalu w 1849 odcinku "M jak miłość". Skołowana, wystraszona Malicka będzie potrzebowała fachowej opieki po nagłym ataku w Grabinie. Prawniczka nie będzie wiedziała, co się dzieje. Zostanie zepchnięta do rzeki, ale potem wyciągnięta na brzeg przez jakiegoś mężczyznę. Sprawca ucieknie, a przestraszona kobieta, nie będzie wiedziała, kto ją zaatakował podczas spaceru.

Zaniepokojony Dima w 1849 odcinku "M jak miłość" spróbuje uspokoić Julię jeszcze w siedlisku Budzyńskich. Gdy wreszcie odnajdą ją nad rzeką z Andrzejem, zabiorą ją zupełnie mokrą, wyziębioną do domu. Dima ogrzeje ukochaną kocem, ale ranna po upadku do rzeki Malicka będzie musiała być zbadana przez lekarzy w szpitalu.

Atak Święcickiego na Julię w 1848 odcinku "M jak miłość"

Już w 1848 odcinku "M jak miłość" Julia znajdzie się o złej porze w złym miejscu. To nie na nią zapoluje podły i nieobliczalny Święcicki. Sąsiad Budzyńskich zaplanuje zemstę na Magdzie i przekroczy wszelkie granice. Nie przewidzi jednak, że zepchnie do rzeki nie tę kobietę, którą zaplanował! Święcicki pomyli Julię z Magdą, bo prawniczka będzie w czerwonej pelerynie Budzyńskiej, a kiedy zepchnie kobietę do rzeki i zobaczy jak tonie w wodzie od razu zareaguje.

Julia wyląduje w szpitalu w 1849 odcinku "M jak miłość". Dima tak tego nie zostawi

Na szczęście Julia w 1849 odcinku "M jak miłość" przeżyje atak Święcickiego, ale początkowo nie będzie nawet wiadomo, kto dopuścił się tak okrutnego czynu. Julia przekaże Dimie, że została zaatakowana, ale ani ona, ani ojciec Nadii nie będą w stanie podać nazwiska sprawcy. Nic straconego, bo za śledztwo w tej sprawie weźmie się Natalka (Dominika Suchecka). Czy dojdzie do prawdy i dopadnie podłego sąsiada z Grabiny? Święcicki ma się czego bać.

M jak miłość. Walka Magdy o życie osieroconego Kacpra i jego sióstr! Narazi się podłemu sąsiadowi z Grabiny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.