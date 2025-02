M jak miłość, odcinek 1848: Magda w niebezpieczeństwie? Wezwanie policji tylko rozjuszy Święcickiego! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1850: Pijana Martyna wyśle do Marcina głupie nagranie. Tak będzie chciała go odzyskać - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1848 odcinku "M jak miłość" Magda podejmie ryzykowną decyzję! Gdy zjawi się w domu Kacpra i dziewczynek (Natalia i Nadia Witkowskie), natychmiast zauważy, że coś jest nie tak. Kacper długo nie będzie chciał otworzyć drzwi, a kiedy wreszcie to zrobi, jego spojrzenie powie wszystko - będzie szczerze przerażony. W 1848 odcinku "M jak miłość" Budzyńska dowie się, że to Święcicki znów ich nęka i nie zamierza odpuścić.

Nie czekając ani chwili, Magda chwyci za telefon i wezwie policję. To, co stanie się później, kompletnie ją zaskoczy! W 1848 odcinku "M jak miłość" policja pojawi się na miejscu i skonfrontuje się z sąsiadem. Jednak Święcicki zamiast się przestraszyć, zacznie pałać jeszcze większą nienawiścią. Jego zachowanie wywoła dreszcze, a Magda pożałuje, że w ogóle wezwała służby?

Kacper w 1848 odcinku "M jak miłość" wystraszy się Święcickiego! Sąsiad będzie mu groził

Kacper opowie Magdzie o ostatnich incydentach z udziałem Święcickiego. Mężczyzna nie tylko mu groził, ale także próbował zastraszyć jego młodsze siostry. Rodzeństwo żyje w ciągłym strachu przed nieobliczalnym sąsiadem, który zdaje się nie mieć żadnych skrupułów. Kacper w 1848 odcinku "M jak miłość" wyzna, że Święcicki groził mu, co tylko potwierdzi, że sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji.

Magda w 1848 odcinku "M jak miłość" wezwie policję na Święcickiego

Zdeterminowana, by chronić Kacpra i jego siostry, Magda nie będzie się wahać i w 1848 odcinku "M jak miłość" zadzwoni na policję. Na miejsce przyjedzie funkcjonariuszka Natalia (Dominika Suchecka) wraz z partnerem. Budzyńska opowie im o ciągłych groźbach ze strony Święcickiego, podkreślając, że mężczyzna uprzykrza życie dzieciom i stwarza realne zagrożenie. Policjanci zdecydują się pouczyć agresywnego sąsiada, ostrzegając go przed konsekwencjami jego działań.

- Facet próbuje ich zastraszyć, a w gruncie rzeczy to jest trójka dzieciaków. Sama mam ochotę mu coś zrobić. - No dobrze, ale co dokładnie robił? - Kacper powiedział, że mu groził. - Dobrze, dzisiaj go pouczymy, a jeśli sprawa się powtórzy wtedy będzie mogli złożyć sprawę do sądu i facet będzie miał zakaz zbliżania się.

Święcicki zemści się na Magdzie w 1848 odcinku "M jak miłość"

W 1848 odcinku "M jak miłość" Święcicki będzie świadkiem interwencji policji i zostanie poddany badaniu alkomatem. Ta sytuacja doprowadzi go do furii. Wściekły, że Magda ośmieliła się wezwać na niego policję, postanowi zemścić się na niej. Pod nosem wycedzi groźbę, że jeszcze załatwi Budzyńską, po czym wróci do swojego domu, knując kolejne niebezpieczne plany.

W 1848 odcinku "M jak miłość" napięcie sięgnie zenitu, a Magda znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Czy wezwanie policji okaże się błędem, który tylko rozjuszy Święcickiego? Jakie kroki podejmie mężczyzna w swojej chęci zemsty? Dowiemy się już wkrótce...