M jak miłość, odcinek 1845: Święcicki zniszczy siedlisko Magdy? Wredny sabotaż wymknie się spod kontroli - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1849: Pojednanie Franki i Pawła. Wreszcie dotrze do niego, co stracił - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Święcicki postawi sobie za cel zniszczenie siedliska. Magda nie może narzekać na brak zainteresowania letników. Niemal cały rok przyjmuje gości, dba o ich bezpieczeństwo i komfort. Co w sytuacji, kiedy podły sąsiad uprze się, by zniszczyć dobrą renomę uroczego miejsca? Wszystko zacznie się sypać!

Święcicki odetnie prąd w siedlisku

W 1845 odcinku "M jak miłość" Święcicki zacznie kombinować przy kablach, by w pewnym momencie odciąć siedlisko od prądu. Magda z Andrzejem (Krystian Wieczorek) zobaczą, że bez elektryka się nie obejdzie. Początkowo nie przewidzą, że problem z prądem to specjalny zabieg, który ma na celu utrudnić im życie. Święcicki dopiero się rozkręci...

Magda złodziejką i oszustką?! Święcicki obgada ją na całą Grabinę!

Kiedy podły sąsiad podsłucha rozmowę letników z siedliska w sklepie, od razu wymyśli kolejny plan. Podejdzie do pary, która zaopatrzy się w świece na wieczór, bo nie będzie mogła zapalić światła. Oczywiście mężczyzna za nic nie przyzna się, że to on pozbawił pensjonat prądu. Zagai niby uprzejmą rozmowę, by donieść na Magdę!

- (...) Lepiej portfeli pilnujcie i nie zostawiajcie niczego cennego w pokoju. Tam już paru gości oskubali. Ktoś z personelu kradnie, czy coś... - rzuci wymyśloną historię Święcicki, byle tylko upokorzyć Magdę w oczach gości.

- Niemożliwe... - jeden z gości Magdy początkowo nie uwierzy w historię o kradzieżach. Razem z partnerką uznają, że Budzyńska na pewno uprzedziłaby ich o problemie.

- Nic wam nie powie, bo jak się to rozniesie dalej to straci letników... Ja tam nie chcę rzucać oskarżeń, ale ona swoje za paznokciami też ma... Kłopoty w Urzędzie Skarbowym.... Zresztą, co ja wam będę gadał, sami się przekonacie - rzuci pewny siebie Święcicki i zrobi z Magdy oszustkę. Wie dobrze, że raz puszczona plotka może zacząć żyć swoim życiem. Ma nawet nadzieję, że pogłoski o rzekomych machlojkach Budzyńskiej rozniosą się jak najdalej.