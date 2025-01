M jak miłość, odcinek 1845: Pawłowi już nie uda się przeprosić żony! Ciężarna Franka ucieknie od niego już na dobre - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1845 odcinku "M jak miłość" Paweł postanowi zrehabilitować się za swoje ostatnie zachowanie, gdy po ogłoszeniu przez Frankę, że spodziewa się ich dziecka, oskarżył ją o zdradę z Piotrkiem! I to do tego stopnia, że zszokowana żona od niego uciekła, po czym schowała się najpierw w "Naszym Zielonym Sadzie", a następnie w Grabinie. I choć wówczas, dzięki Marysi (Małgorzata Pieńkowska), Zduńskiemu udało się przeprosić żonę i namówić ją do powrotu do domu, to w 1845 odcinku "M jak miłość" tak kolorowo już nie będzie, bo choć Paweł faktycznie się zmieni i powita żonę kwiatami i pierwszym prezentem dla dziecka, to nieco później znów się odpali!

Paweł znów zaatakuje ciężarną Frankę w 1845 odcinku "M jak miłość"!

W 1845 odcinku "M jak miłość" Zduńscy będą obchodzić 3. rocznicę swojego ślubu, którą będą świętować wraz ze swoimi najbliższymi w "Naszym Zielonym Sadzie". To tam Franka ogłosi wszystkim radosną nowinę, iż będą spodziewali się dziecka z Pawłem, która szybko zamieni się w koszmar! A wszystko przez pytania Piotrka, które aż rozjuszą jego brata! Do tego stopnia, że w 1845 odcinku "M jak miłość" Zduński znów zaatakuje swoją żonę i bliźniaka, ale tym razem zrobi to na oczach wszystkich i Marysia już nie zdoła go powstrzymać!

- Chciałbym wiedzieć, w jakich to pięknych okolicznościach przyrody został zmajstrowany kolejny Zduński - cytuje słowa Piotrka swiatseriali.interia.pl.

- A może ty mi powiesz, co? - odpowie pytaniem na pytanie Paweł.

- Paweł! - spróbuje powstrzymać go Marysia, ale tym razem na marne - To żadna tajemnica, że moja żona lubi prawników, a szczególnie... swojego szwagra!

Zduńska już nie wybaczy mężowi i go zostawi w 1845 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie w 1845 odcinku "M jak miłość" zapadnie cisza, którą po chwili przerwie Paweł, tłumacząc wszystkim, że był to tylko żart. Jednak wówczas nikomu nie będzie do śmiechu, a już w szczególności upokorzonej France, która wybiegnie z bistro i już definitywnie zdecyduje się odejść od męża. W 1845 odcinku "M jak miłość" góralka wręczy Marysi list pożegnalny i zostawi jej syna, któremu tym razem już nie uda się zatrzymać żony, gdyż Zduńska ucieknie od niego już na dobre! I już nie schowa się przed nim u jego rodziny w Grabinie tylko wróci do stryja Jędrzeja Gutowskiego (Piotr Majerczyk) w swoje rodzinne strony do Bukowiny Tatrzańskiej. I tam wyleje prawdziwe morze łez z powodu zachowania swojego męża, który także nieźle się nasłucha, ale tym razem już nie od własnej matki, ale babci Barbary (Teresa Lipowska)!

