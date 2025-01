M jak miłość, odcinek 1845: Franka i Paweł po raz pierwszy usłyszą bicie serca dziecka! Wzruszające badanie USG odmieni Zduńskiego na zawsze - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1849: Pojednanie Franki i Pawła. Wreszcie dotrze do niego, co stracił - ZDJĘCIA

Ciąża Franki od samego początku budziła skrajne emocje w małżeństwie Zduńskich. Gdy Paweł w 1828 odcinku "M jak miłość" dowiedział się o swojej bezpłodności, miał poważne wątpliwości co do ojcostwa dziecka, co prowadziło do licznych napięć między nim a Franką. Jednak nadchodzące wydarzenia w 1845 odcinku "M jak miłość" mogą odmienić ich relację na zawsze…

Franka i Paweł w 1845 odcinku "M jak miłość" usłyszą bicie serca swojego dziecka

W 1845 odcinku "M jak miłość" Franka i Paweł udadzą się na badanie USG, aby sprawdzić stan zdrowia swojego dziecka. Wizyta u lekarza okaże się dla nich momentem pełnym emocji, zwłaszcza gdy na ekranie pojawi się wyraźny obraz maleństwa.

Najważniejszym momentem w 1845 odcinku "M jak miłość" będzie usłyszenie bijącego serca dziecka, co wywoła u Pawła ogromne wzruszenie. Ten dźwięk sprawi, że Zduński poczuje głęboką więź z nienarodzonym potomkiem, a jego wcześniejsze wątpliwości zaczną się rozwiewać.

Paweł przestanie podejrzewać Frankę o zdradę z Piotrkiem w 1845 odcinku "M jak miłość"

Dotychczasowe podejrzenia Pawła dotyczące ewentualnej zdrady Franki z jego bratem Piotrkiem (Marcin Mroczek) były źródłem wielu konfliktów w ich małżeństwie. Jednak w 1845 odcinku "M jak miłość" wspólne przeżycie podczas badania USG zbliży ich do siebie i pomoże Zduńskiemu uwierzyć w szczerość żony. Paweł zacznie dostrzegać, jak bardzo Franka pragnie ich wspólnego szczęścia i jak ważna jest dla niej ich rodzina.

Franka urodzi synka? W 1845 odcinku "M jak miłość" padną spekulacje na temat płci ich dziecka!

W 1845 odcinku "M jak miłość" podczas rodzinnego obiadu z okazji trzeciej rocznicy ślubu Zduńskich, Piotrek nieświadomie zasugeruje płeć nienarodzonego dziecka Franki i Pawła. Jego słowa wywołają falę spekulacji i domysłów wśród bliskich. Czyżby Franka i Paweł spodziewali się chłopca? Atmosfera na spotkaniu początkowo będzie radosna, jednak jedno zdanie wypowiedziane przez Piotrka zmieni wszystko. Czy te przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach "M jak miłość".