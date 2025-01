M jak miłość, odcinek 1844: Martyna celowo wpuści gangstera Roberta, aby ściągnąć do siebie Marcina? Doskonale będzie wiedziała, kim jest! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1843: Tajemnica ostatniego nagrania Doroty. To dlatego Bartek nie znalazł go w laptopie żony! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1844 odcinku "M jak miłość" gangster Robert zacznie obserwować Martynę, a gdy upewni się, że była kochanka Marcina jest sama, to zadzwoni do drzwi jej leśniczówki. Kuc przedstawi się jako przyjaciel Chodakowskiego, którym oczywiście nie będzie i oświadczy, że ma coś dla niej od niego, czym sprawi, że Wysocka od razu wpuści go do środka!

- Cześć, przepraszam za takie najście z rana. Jestem przyjacielem Marcina. Mam coś dla ciebie od niego - zacznie Robert.

- Od Marcina? - ucieszy się Martyna.

- Prosił, abym coś ci przekazał. Akurat miałem po drodze... Zaprosisz mnie, czy tak będziemy stać w progu? Obiecuje, nie zajmę ci wiele czasu - zapewni ją Kuc, czym w 1844 odcinku "M jak miłość" szybko uzyska jej aprobatę - Okej, proszę!

Martyna doskonale będzie wiedzieć, kim jest Robert w 1844 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że w 1844 odcinku "M jak miłość" Kuc wcale nie spędzi tam chwili, a Martyna szybko przekona się, czym będzie jego "prezent" dla Marcina. A mianowicie próbą ściągnięcia Chodakowskiego do jej leśniczówki, aby ostatecznie się z nim rozprawić, z czego i Wysocka zda sobie sprawę! A to dlatego, że gdy szef mafii ją zwiąże i z jej telefonu wyśle rozpaczliwego SMS-a do detektywa z pilną prośbą o pomoc, to lekarka w 1844 odcinku "M jak miłość" w końcu przyzna, iż doskonale wie, kim on tak naprawdę jest!

- Wiem, kim jesteś. Widziałam twoje zdjęcie w internecie - powie Wysocka.

Czy Wysocka wykorzysta Kuca do własnych celów w 1844 odcinku "M jak miłość"?

Czy zatem w 1844 odcinku "M jak miłość" zakochana Martyna celowo wpuści do siebie gangstera Roberta, gdyż tak jak jemu będzie jej zależeć wyłącznie na tym, aby ściągnąć Marcina? Tym bardziej po tym, jak on zjawił się w jej leśniczówce i z uwagi na Kamę (Michalina Sosna), postanowił definitywnie zakończyć ich relację, a tym samym uciąć z nią wszelkie spotkania i kontakty? I nie ugiął się nawet, gdy ona rzuciła mu się na szuję i zaczęła całować. Tyle tylko, że wcześniej zapewnił ją, że zawsze może na niego liczyć. Czy zatem w 1844 odcinku "M jak miłość" faktycznie zrobi to celowo, gdyż będzie wiedzieć, że Chodakowski i tak się u niej zjawi? Przekonamy się już niebawem!