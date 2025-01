M jak miłość, odcinek 1844: Jakub nie pozbiera się po zabójstwie gangstera Roberta! Kasia znajdzie go w fatalnym stanie - WIDEO

M jak miłość, odcinek 1841: Wystrojona Martyna pojedzie do Warszawy! Wyglądem zachwyci Marcina i zrobi wszystko, by znów go w sobie rozkochać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub Karski w 1844 odcinku "M jak miłość" poradzi sobie z myślą, że zabił człowieka. Nawet tak złego jak Robert Kuc, bezwzględny szef mafii, który porwał i skatował Marcina, doprowadził go do amnezji, a teraz po wielu miesiącach ukrywania się przed policją znów ruszy do ataku!

Jakub w 1844 odcinku "M jak miłość" zabije Roberta w obronie Martyny

Bohaterska postawa Jakuba w 1844 odcinku "M jak miłość" uratuje Martynie życie. Bo Karski nie zawaha się ani chwili, gdy zakradnie się do leśniczówki Wysockiej, zobaczy lekarkę uwięzioną przez mordercę, a jego samego nadal bezkarnego. W zasadzie Jakub nie będzie miał innego wyjścia. Wyceluje do Roberta z pistoletu, ale gangster wcale się nie przestraszy. Rzuci się na Karskiego, lecz podczas ostrej bójki nagle padnie strzał. To Jakub zabije Roberta. Przerażona Martyna rzuci się mu się w ramiona, wdzięczna za ocalenie życia.

Policja, która w 1844 odcinku "M jak miłość" dotrze do domu Martyny w środku lasu zastanie nie tylko rannego Jakuba, wystraszoną Martynę, ale także zwłoki poszukiwanego szefa mafii, okrutnego mordercy. Makabryczne wydarzenia tego dnia mocno się odbiją na psychice Jakuba.

Trauma Jakuba po zabójstwie Roberta w 1844 odcinku "M jak miłość"

Mocno poobijany Karski w 1844 odcinku "M jak miłość" wróci do domu roztrzęsiony, nie będzie mógł sobie poradzić z psychiką, z wyrzutami sumienia, że zabił człowieka. Mimo że Robert zasługiwał na śmierć! Kasia zastanie męża z fatalnym stanie i natychmiast otoczy go czułą opieką. Na drugi plan zejdą sercowe dylematy związane z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), któremu wreszcie oświadczy, że kocha Jakuba i dochowa mu wierności. Niestety zażyła relacja Kasi i Mariusza wymknie się już spod kontroli... Tylko kwestią czasu będzie odkrycie tego przez Jakuba.

M jak miłość. Gangster Robert dopadnie Martynę! To Jakub ją uratuje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.