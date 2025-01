M jak miłość, odcinek 1844: Choroba Kamy powstrzyma Marcina przed ruszeniem Martynie na ratunek! To dlatego wyśle do niej Jakuba - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Choroba Kamy w 1844 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli Marcinowi wyrwać się z domu i ruszyć na pomoc Martynie, która wyśle do niego rozpaczliwą wiadomość. Oczywiście Chodakowski nie będzie wiedział jak źle jest z Martyną, nie domyśli się, że bezwzględny gangster Robert dopadł ją i uwięził w leśniczówce, by zwabić tam też Marcina.

Namiętne pożegnanie Martyny i Marcina w 1841 odcinku "M jak miłość"

Po ostatnim spotkaniu z Martyną w 1841 odcinku "M jak miłość", namiętnym pocałunku na pożegnanie Marcin nie wytrwa zbyt długo w postanowieniu, że nigdy więcej się z nią nie zobaczy. Zmuszony przez Kamę do zerwania kontaktów z byłą kochanką, pojedzie do domu lekarki w Kampinosie, żeby raz na zawsze zakończyć tę znajomość, ale Martyna niespodziewanie go pocałuje. A Chodakowski nie odważy się przyznać Kamie, do czego między nimi doszło. Złoży jednak Wysockiej pewną obietnicę.

Martyna rozczarowana zachowaniem Marcina w 1841 odcinku "M jak miłość"

Z ust Marcina w 1841 odcinku "M jak miłość" padnie zapewnienie, że Martyna może zawsze na niego liczyć, chociaż dla obojga stanie się jasne, że nie są już sobie tak bliscy jak podczas amnezji Marcina. Troska Chodakowskiego nie pocieszy Martyny, która będzie rozczarowana tym, że nie chce jej nigdy więcej widzieć, bo musi być uczciwy wobec Kamy.

W 1844 odcinku "M jak miłość" Marcin nie zostawi chorej Kamy dla Martyny

Dlatego w 1844 odcinku "M jak miłość" Marcin nie opuści chorej Kamy, kiedy dostanie wiadomość od Martyny z błaganiem o pomoc. Ze względu na ukochaną poprosi Jakuba, żeby podjechał do leśniczówki w Kampinosie i sprawdził, co się dzieje z Martyną. Tym samym odda ją pod opiekę Karskiego.

Jakub zostanie bohaterem Martyny w 1844 odcinku "M jak miłość"

Ale zanim Jakub w 1844 odcinku "M jak miłość" dotrze do domu Martyny wcześniej spotka się z jej przyjaciółką Agatą (Lidia Pronobis), której Wysocka przekaże sygnał alarmowy, że jest w niebezpieczeństwie. Agata nie dostrzeże stojącego za drzwiami gangstera Roberta. Dzięki niej Jakub będzie wiedział, że życie Martyny jest zagrożone. Uzbrojony Karski zakradnie się do leśniczówki i uratuje Martynę przed Robertem.

To on, a nie Marcin od tej chwili w 1844 odcinku "M jak miłość" będzie prawdziwym bohaterem dla Martyny.