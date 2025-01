M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1841: Kasia przeprowadzi operację Mariusza? Poprosi Olka o zgodę w asystowaniu przy zabiegu - ZDJĘCIA

Troska Kasi (Paulina Lasota) o Mariusza (Mateusz Mosiewicz) w 1841 odcinku "M jak miłość" przybierze tak osobisty wymiar, że nawet Olek (Maurycy Popiel) zauważy, że coś jest na rzeczy. Zdradzamy, że żona Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) poprosi go o zgodę na asystowanie przy operacji Mariusza i choć jej prośba będzie wyglądać na profesjonalną, nie będzie chodziło tylko i wyłącznie o kwestie medyczne? Aneta (Ilona Janyst) szybko zorientuje się, że sprawy zaszły za daleko, i zacznie bacznie obserwować Kasię. W 1841 odcinku "M jak miłość" dawne uczucia i obecne relacje dużo namieszają w życiu Karskich, co może doprowadzić do rozpadu ich małżeństwa? Szczegóły oraz ZDJĘCIA poniżej.