M jak miłość, odcinek 1841: Awantura w Makarence! Pijany klient zaatakuje i zwyzywa Aleksandrę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1841 odcinku "M jak miłość" w kawiarni Aleksandry dojdzie do naprawdę niebezpiecznego incydentu. Namolny, pijany klient postanowi odwiedzić Makarenkę, zachowując się przy tym bardzo niekulturalnie. Arogancki mężczyzna usiądzie przy jednym ze stolików na zewnątrz lokalu i zacznie rozmawiać z kimś przez telefon tak głośno, że niemalże natychmiast zwróci tym uwagę osób będących dookoła. Aleksandra postanowi nie być bierna takiemu zachowaniu i niemalże w tej samej sekundzie postanowi rozmówić się z obcym mężczyzną, prosząc go, by rozmawiał przez telefon nieco ciszej. Niestety prośba Aleksandry nie spotka się z aprobatą pijanego klienta. Co więcej, sprawi, że mężczyzna zacznie się awanturować i w konsekwencji zwyzywa matkę Marcina...

Sytuacja stanie się naprawdę napięta, jednak na całe szczęście w okolicy pojawi się wujek Kamy (Michalina Sosna). Erwin mając ochotę na pyszną kawę i ciasto zjawi się w Makarence w 1841 odcinku "M jak miłość" i natychmiast zainterweniuje, widząc i słysząc rozmowę Aleksandry z namolnym mężczyzną. Niestety klient nie przejmie się interwencją innego mężczyzny i sprowokuje bójkę z Erwinem.

Erwin zostanie zaatakowany w 1841 odcinku "M jak miłość"

Początkowo wujek Kamy będzie chciał wyprosić pijanego mężczyznę z kawiarni, jednak ten będzie nieugięty i na słowach się nie zakończy. Mężczyźni zaczną atakować się nawzajem do tego stopnia, że ręce pójdą w ruch. Erwin zostanie uderzony w nos przez obcego mężczyznę, a roztrzęsiona Aleksandra natychmiast będzie chciała wezwać policję. W dalszej części, w 1841 odcinku "M jak miłość" matka Marcina opatrzy Erwina na zapleczu i pomoże mu po pobiciu. Kobiecie będzie wymownie przykro i poczuje się winna całej tej sytuacji, jednak w głębi duszy będzie niezwykle wdzięczna Erwinowi za pomoc. W końcu nie wiadomo, jakby się to skończyło gdyby nie jego interwencja.

Bójka w Makarence w 1841 odcinku "M jak miłość" początkiem czegoś pięknego między Aleksandrą a Erwinem?

Już od dłuższego czasu widzowie mogli zauważyć, że ta dwójka ma się ku sobie. Nieprzyjemne doświadczenie z klientem w Makarence w 1841 odcinku "M jak miłość" tylko ich do siebie zbliży. Aleksandra opatrzy rany Erwina i będzie mu dozgonnie wdzięczna na pomoc, a on sam chętnie znów stanąłby w jej obronie. Czy między matką Marcina a stryjem Kamy rzeczywiście dojdzie do czegoś więcej? O tym z pewnością przekonamy się w najnowszych odcinkach kultowej produkcji.