M jak miłość, odcinek 1824: Osłabiona Aleksandra straci przytomność na oczach Kamy! Ukochana Marcina pomoże jej w ostatniej chwili - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1824 odcinku "M jak miłość" Aleksandra, mimo swoich problemów zdrowotnych, nie będzie chciała martwić bliskich. Matka Marcina od dłuższego czasu zmagać się będzie z nadciśnieniem, które pogorszy się z dnia na dzień, ale ona zbagatelizuje swój stan. Niestety, sprawy wymkną się spod kontroli, gdy w obecności Kamy sytuacja osiągnie punkt krytyczny.

Aleksandra w 1824 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się nie mówić o swoich dolegliwościach nikomu. To Kama zauważy, że z Aleksandrą dzieje się coś złego. Widząc panią Olę siedzącą na ławce, od razu podejdzie, by upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Aleksandra zemdleje na oczach Kamy w 1824 odcinku "M jak miłość"?

W 1824 odcinku "M jak miłość" to Kama będzie pierwszą osobą, która usłyszy od Aleksandry, że od kilku dni zmaga się z problemami zdrowotnymi, a jej ciśnienie skacze w sposób, który ją osłabia. Aleksandra przyzna, że już od kilku dni czuje się nie najlepiej odczuwa mocne zawroty głowy.

- Pani Olu, co się dzieje? - W głowie mi się zakręciło. Mam takie skoki ciśnienia od kilku dni. Zostawiłam tabletki w Makarence, muszę po nie wrócić.

Kama pomoże Aleksandrze w 1824 odcinku "M jak miłość"! Zawiadomi Olka o sytuacji

Kama zareaguje na osłabienie Aleksandry i pomoże jej jak tylko będzie w stanie. Szybko zadzwoni do Iwony (Hanna Śleszyńska) i poprosi, by ta przyniosła lekarstwa Aleksandry z Makarenki, która matka Marcina chwilę wcześniej zostawiła w lokalu. Kama zadzwoni również do Olka, syna Aleksandry, który jest lekarzem. Poinformuje go o wszelkich symptomach i dolegliwość kobiety, dzięki czemu sama będzie czuła się spokojniej.

Aleksandra zwariuje bez Marcina! Czy jej syn odnajdzie się w 1824 odcinku "M jak miłość"?

Ciągły stres związany z zaginięciem Marcina zacznie odbijać się na psychice i ciele Aleksandry. Matka Chodakowskiego nie będzie mogła znieść myśli, że jej syn wciąż jest poszukiwany i dalej nie wiadomo, co się z nim stało. Każdego dnia będzie coraz bardziej załamana, martwiąc się o jego życie i zdrowie. W 1824 odcinku "M jak miłość" jej stan zdrowia będzie wręcz niebezpieczny, a wszyscy zaczną zastanawiać się, czy Aleksandra przetrwa ten trudny okres, nie wiedząc, co dzieje się z Marcinem. Czy w końcu doczeka się jego powrotu? Dowiemy się wkrótce!