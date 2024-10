M jak miłość, odcinek 1824: Nieobliczalna Aleksandra doprowadzi "Makarenkę" do ruiny? Kama zauważy dziwne znaki

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1824 odcinku "M jak miłość" Kama zacznie dostrzegać, że z Aleksandrą dzieje się coś złego. Choć matka Marcina postanowi wróci do pracy w Makarence, jej działania będą budzić coraz większe wątpliwości. W 1824 odcinku "M jak miłość" pojawią się symptomy jej niestabilności psychicznej, a Kama nie będzie mogła tego dłużej ignorować. Wiele osób będzie zaskoczonych, jak szybko Aleksandra traci kontrolę nad swoimi emocjami, co może mieć fatalne konsekwencje dla przyszłości firmy. Czy Kama w porę podejmie kroki, by zapobiec nadciągającej katastrofie?

Kama w „M jak miłość” zauważy niepokojące zachowania Aleksandry!

W 1824 odcinku "M jak miłość" napięcie w Makarence będzie rosło z każdym dniem. Aleksandra, choć formalnie wróci do pracy, nie będzie w stanie skupić się na swoich obowiązkach. W 1824 odcinku "M jak miłość" jej nieobliczalne zachowania zaczną budzić poważne wątpliwości, czy nadal nadaje się do pełnienia swojej funkcji. Kama będzie miała coraz więcej obaw, że Aleksandra może w końcu doprowadzić do poważnych problemów w firmie, a jeśli nie zareaguje na czas, może być za późno. Czy niestabilna psychicznie Aleksandra pogrąży Makarenkę, czy jednak Kama znajdzie sposób, by uratować firmę przed totalnym chaosem?

Iza i Radek na skraju rozstania - Kama zaoferuje pomoc!

W 1824 odcinku "M jak miłość" pojawi się również kolejna burza emocji, kiedy Kama dowie się od Izy (Adriana Kalska), że jej związek z Radkiem (Philippe Tłokiński) wisi na włosku. Iza będzie bliska rozpadu związku i pełna rozterek, co oczywiście wzbudzi współczucie Kamy. W 1824 odcinku "M jak miłość" ukochana Marcina postanowi pomóc Izie w opiece nad dziećmi, co pozwoli jej oderwać się na chwilę od własnych zmartwień związanych z pracą i zachowaniem Aleksandry.