M jak miłość, odcinek 1812: Szymek dowie się o zaginięciu Marcina? Zacznie wypytywać o tatę - ZDJĘCIA

M jak miłość odcinek 1812: To już koniec śledztwa Olka i Jakuba! Wyjaśni się, co się stało z Marcinem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1812 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1812 odcinku "M jak miłość" dojdzie do wzruszającej rozmowy między Aleksandrą a Szymkiem. Chłopiec, nieświadomy zaginięcia swojego ojca, zadzwoni do Kamy, chcąc dowiedzieć się, czy Marcin kontaktował się z którymkolwiek z dorosłych. Zmartwiony Szymek zapyta babcię, czy ojciec do niej dzwonił, gdyż on od niego nie miał żadnych wiadomości. To pytanie wywoła u Aleksandry i Kamy falę emocji, ale obie będą musiały zachować spokój i spróbować ukryć przed Szymkiem tragiczne wydarzenia związane z zaginięciem Marcina​.

Aleksandra i Kama będą musiały ukrywać prawdę przed Szymkiem

Rozmowa Szymka z Aleksandrą i Kamą w 1812 odcinku "M jak miłość" stanie się trudnym momentem dla obu kobiet. Z jednej strony, będą chciały uspokoić chłopca, z drugiej zaś będą musiały ukrywać przed nim prawdę o zaginięciu ojca. Aleksandra, starając się zachować spokój, odpowie Szymkowi, że Marcin nie kontaktował się z nią, a Kama doda, że być może Marcin ma dużo pracy. To jednak nie przekona chłopca, który zasugeruje, że jego tata może być na jakiejś tajnej misji. Tego typu rozmowa tylko zwiększy niepokój u Kamy i Aleksandry, które z trudem będą powstrzymywały emocje​.

- Cześć kochanie! - Babcia? - A widzisz jaka niespodzianka! Siedzimy sobie tutaj z Kamą i właśnie o tobie rozmawiamy. - Babciu, a czy tata do ciebie dzwonił, bo do mnie nie. Trochę się martwię... - Nie kochanie nie dzwonił. - A do Ciebie Kama? - Nie, ale wiesz co on pewnie ma sporo pracy. - Albo jest na jakieś super tajnej misji. Tato to ma super pracę. Chciałabym kiedyś robić coś takiego jak on, no dobra to kończę. - Pa kochanie...

Szymek dowie się o zaginięciu ojca, Marcina?

Choć Szymek będzie martwił się o ojca, rozmowa zakończy się w dość pozytywnym tonie. Chłopiec, pełen podziwu dla pracy swojego taty, zażartuje, że chciałby kiedyś robić to samo co Marcin. Jednak dla Kamy i Aleksandry będzie to tylko powierzchowne zakończenie trudnej rozmowy, gdyż obie wiedzą, że sytuacja Marcina jest znacznie poważniejsza, niż Szymek mógłby przypuszczać. Czy dzieci Marcina w końcu poznają prawdę? O tym z pewnością przekonamy się już niebawem!