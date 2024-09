M jak miłość. Iza już bez Radka! Wróci do Polski tylko z Szymkiem i Mają. Na palcu Izy zabraknie obrączki - ZDJĘCIA

Iza i Radek rozstaną się w "M jak miłość". Będzie rozwód?

Rozstanie Izy i Radka jest już przesądzone w "M jak miłość"? Wiele na to wskazuje, bo jak inaczej tłumaczyć fakt, że od wielu miesięcy wątek Izy i dzieci toczy się bez udziału jej męża. Wzięła szybki ślub z Radkiem, bo była przekonana, że to małżeństwo da jej prawdziwe szczęście. Zanim jednak powiedziała "tak" przypomniała sobie o miłości do Marcina (Mikołaj Roznerski).

Ale dość szybko w "M jak miłość" pojawił się kryzys. Radek coraz częściej zaczął zostawiać Izę, bo pochłaniały go służbowe wyjazdu. Nie było go przy żonie i jej dzieciach, gdy doszło do wypadku Mai, więc Iza go zostawiła! Potem okazało się, że Iza ciągle przez Radka płacze, że ich awantury słyszą też Szymek i Maja. Co więcej, syn Marcina zaczął podejrzewać, że małżeństwo Izy i Radka skończy się rozwodem.

Iza i szczęśliwe dzieci Szymek i Maja na planie "M jak miłość"

Nowe zdjęcia Adriany Kalskiej z planu "M jak miłość" chyba nikogo nie powinny już dziwić. Nie ma bowiem na nich Philippe'a Tłokińskiego, który od dawna nie pojawił się na planie. Są za to dzieci Izy i Marcina, Szymek i Maja, po których uśmiechach nie widać śladu strachu czy cierpienia po zaginięciu Marcina. Jakby wreszcie ich rodzina była znowu razem. Tylko nigdzie nie widać Marcina...

Iza bez obrączki w "M jak miłość"! Radek nie będzie już jej mężem?

W sprawie kolejnych odcinków "M jak miłość", wątku Marcina, Izy z dziećmi i ciągle nieobecnego Radka wiele jest jeszcze pytań bez odpowiedzi. Uwagę na zdjęciach Adriany Kalskiej zwraca jednak brak obrączki na palcu Izy. Czy to dowód, że nie będzie już żoną Radka? O tym przekonamy się w odcinkach "M jak miłość", które będą emitowane za około trzy miesiące.