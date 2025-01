M jak miłość, odcinek 1842: Tak piękna Sara pozbędzie się Lenki! Będzie mieć Grześka tylko dla siebie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1840: Natalia przekona Bartka, by przestał szukać Doroty? To go rozjuszy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1842 - wtorek, 21.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1842 odcinku "M jak miłość" związek Lenki i Grześka znów stanie pod dużym znakiem zapytania! Wszystko przez nową koleżankę z klasy, a do tego sąsiadkę Zduńskiej, która także zagnie parol na jej chłopaka. Tym bardziej, że już zdąży się do niego zbliżyć na ich wspólnym obozie, a po powrocie postanowi zrobić wszystko, aby mieć go już tylko dla siebie. I choć Sara będzie świadoma tego, że Grzesiek jest już zajęty, to wcale nie będzie jej to przeszkadzać. A wręcz przeciwnie, gdyż będzie gotowa na wszystko, aby odbić go Lence. I już w 1842 odcinku "M jak miłość" przystąpi do akcji i niestety osiągnie swój cel.

Sara uprzykrzy życie Lence, aby zgarnąć dla siebie Grześka w 1842 odcinku "M jak miłość"!

W 1842 odcinku "M jak miłość" Lenka mocno posmutnieje i zacznie popłakiwać przed snem, co nie ujdzie uwadze Kingi i Piotrka, którzy na poważnie zaczną martwić się o swoją córkę. I wówczas nastolatka przyzna im, że to wina Sary, która jak podaje swiatseriali.interia.pl zaczęła złośliwie komentować i wyśmiewać nie tylko jej ubiór, ale i tuszę, aby zdyskredytować ją w oczach Grześka. Ale to nie wszystko, gdyż w 1842 odcinku "M jak miłość" okaże się, że Hoffman wprosiła się także na koncert, na który zakochani mieli iść tylko we dwoje. Licząc na to, że po jej uwagach Zduńska w ogóle zrezygnuje, dzięki czemu ona zgarnie jej chłopaka tylko dla siebie.

Piotrek znów pomoże córce w 1842 odcinku "M jak miłość", ale tym razem to już nie wystarczy!

Oczywiście, w 1842 odcinku "M jak miłość" Zduńscy nie przejdą obojętnie wobec problemów córki, w które kolejny raz włączy się Piotrek. Przypomnijmy, że ojciec Lenki już raz ratował ich związek, gdy jedna z koleżanek nastolatki nagadała jej chłopakowi, że ona go zdradza, a na dodatek pokazała mu sfabrykowane zdjęcia. Ale wówczas prawnikowi udało się wyjaśnić tą sprawę, a para do siebie wróciła. Choć Lenka i tak nie miała łatwo, gdyż musiała mierzyć się z kolejnymi atakami zazdrosnych koleżanek.

I nie inaczej będzie i tym razem, ale w 1842 odcinku "M jak miłość" Piotrek także znajdzie na to rozwiązanie. Zdradzamy, że Zduński poradzi Lence, aby postawiła się Sarze, co Zduńska oczywiście uczyni i "przypadkowo" obleje ją lemoniadą. A na dodatek zaoferuje córce wspólne uprawianie sportu, dzięki czemu będzie mogła poprawić swoją sylwetkę i uniknąć kolejnych niemiłych komentarzy z jej strony. Ale Hoffman tak łatwo nie odpuści, z czego i Zduński zda sobie sprawę!

- Płakała. Udawała, że śpi, ale bardzo przeżywa całą tę sytuację. Biedna mała. Czuję, że to dopiero początek kłopotów... - uzna Piotrek.