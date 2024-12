M jak miłość, odcinek 1840: Marysia ostro zgani Pawła! Urażona Franka może nigdy nie zapomnieć słów męża

M jak miłość, odcinek 1840: Ciężarna Franka ucieknie przed mężem do Grabiny! Paweł zrani ją do żywego

„M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Paweł zrani Frankę swoimi przypuszczeniami o jej zdradzie w 1840. odcinku "M jak miłość"

W 1840. odcinku "M jak miłość" przypuszczenia Pawła, że Franka jest w ciąży z jego bratem bliźniakiem bardzo zranią Frankę, która nie będzie mogła uwierzyć w to, że mąż może o niej tak pomyśleć. Zduński cały czas będzie ją zadręczał pytaniami na temat tego, co zaszło na weselu w Bukowinie wiedząc, że żadne z nich nie potrafi odtworzyć wszystkich wydarzeń tej nocy. Franka nie zniesie oskarżeń i pojedzie do Marysi do Grabiny, potrzebując pocieszenia. I tam już zostanie, bo teściowa uzna, że dziewczyna musi odpocząć.

W 1840. odcinku „M jak miłość” Paweł pojedzie do kliniki

W 1840. odcinku „M jak miłość” Paweł, przekonany o tym, że Franka nie z nim zaszła w ciążę, postanowi pojechać do kliniki, która orzekła o jego bezpłodności. Będzie chciał się upewnić, czy jest cień szansy na to, że to jednak on zostanie tatą. Niestety, nie usłyszy od lekarki niczego konkretnego. Wręcz przeciwnie:

- Zna pan ten dowcip? Jak pacjent się uprze, to nawet medycyna jest bezradna!

Kuriozalna odpowiedź pani doktor nie zmieni jego przekonania o „zdradzie” Franki.

W 1840. odcinku „M jak miłość” Marysia każe Pawłowi przeprosić Frankę

Kiedy Franka położy się w pokoju Basi, w 1840. odcinku „M jak miłość” Marysia postanowi porozmawiać z synem. Zadzwoni do niego, a kiedy Paweł pojawi się w Grabinie, udzieli mu ostrej reprymendy. Uzna, że syn źle postąpił. Nie powinien był po ich tak długim oczekiwaniu na dziecko atakować żony nie mając żadnych dowodów przeciwko niej:

- Obyś tego kiedyś nie żałował – powie Pawłowi i każe natychmiast przeprosić Frankę. Ale uświadomi go, że następstwa jego zachowania mogą być długofalowe:

- Nie wiem czy to tak całkiem da się odkręcić! Bo takich słów nie zapomina się nigdy. One potrafią do człowieka wrócić – zakończy złowieszczo.

Czy Franka przyjmie przeprosiny męża? Czy Paweł całkowicie pozbędzie się swoich przypuszczeń…?

