Barwy szczęścia, odcinek 3095: Bruno sprzeda hotel i wyjdzie z kraju?! Karolina zacznie na niego naciskać

"Barwy szczęścia" odcinek 3095 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3095 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno dowie się, że Bożena (Marieta Żukowska) zdecydowała się wyjechać z Tadziem (Józio Trojanowski) w tajemnicze miejsce. Mecenas Paszkowska (Olga Bończyk) poinformuje go, że jego żona chce uniknąć dalszego niebezpieczeństwa, które wciąż zagraża ich rodzinie.

Jak podaje światseriali.interia.pl Bruno, mimo początkowej złości, zacznie zastanawiać się, czy rzeczywiście nie stanowi zagrożenia dla swoich bliskich. Próby kontaktu z Bożeną spełzną na niczym, a telefony pozostaną bez odpowiedzi. "Muszę do niej dotrzeć, nie odpuszczę!" - powie Karolinie, która będzie starała się przekonać go do innych rozwiązań.

Bruno sprzeda hotel? Karolina w 3095 odcinku "Barwy szczęścia" zacznie naciskać na sprzedaż

Karolina nie pozostawi Brunowi wiele czasu na zastanowienie. Będzie nalegać, by podjął radykalne kroki i sprzedał hotel. Jej zdaniem to jedyna szansa na bezpieczeństwo i nowe życie, z dala od problemów, które nieustannie ich prześladują. Dla Bruna jednak sprzedaż hotelu to nie tylko decyzja finansowa, ale przede wszystkim emocjonalna. W tym miejscu zrealizował swoje marzenia, które teraz będą na granicy rozpadu.

- Sprzedaj ten hotel, oddaj jej część pieniędzy i wyjedźmy stąd jak najdalej! Rafał nigdy ci nie odpuści... Musimy stąd uciec, nie mamy wyjścia. (...) A hotel? Hotel to tylko mury. - Nie będę uciekał. Raz to zrobiłem i gorzko pożałowałem. Już nigdy nie zachowam się jak tchórz.

Amelia w 3095 odcinku "Barw szczęścia" przypomni Brunowi, co jest w życiu najważniejsze

Amelia (Stanisława Celińska), która będzie starała się przemówić do rozsądku synowi. "Czy bardziej kochasz Karolinę, czy ten hotel?" - zapyta prosto z mostu. Seniorka przypomni Brunowi, że rodzina powinna być dla niego priorytetem, a hotel to tylko mury. Jej słowa będą miały ogromny wpływ na mężczyznę, który zacznie rozważać zmianę swojego stanowiska.