M jak miłość, odcinek 1838: Perfidne kłamstwo Justyny. Kasia nie domyśli się, co knuje jej siostra

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Nowe życie Justyny i Krzyśka w 1838 odcinku "M jak miłość", pierwszym w nowym roku po przerwie świątecznej, będzie zbudowane na kłamstwie! Niezbyt długo potrwa radość Kasi z faktu, że jej młodsza siostra znalazła sobie pracę, że po urodzeniu dziecka wyszła na prostą i chce ponieść konsekwencje swoich czynów z przeszłości. Cały czas na Justynie będzie ciążył wyrok dwóch lat więzienia. Zgodnie z decyzją sądu kryminalistka ma trafić do więzienia jak tylko jej córka Krysia trochę podrośnie i skończy rok. Opiekę nad dzieckiem ma przejąć Kasia. Termin odsiadki Justyny będzie zbliżał się coraz bardziej.

Justyna w 1838 odcinku "M jak miłość" będzie unikała rozmowy z Kasią o więzieniu

Nic dziwnego, że w 1838 odcinku "M jak miłość" Kasia spróbuje poruszyć z Justyną drażliwy temat jej pobytu w więzieniu. Siostra Karskiej zacznie się jednak wykręcać od odpowiedzi na pytanie, czy powoli się szykuje na rozstanie z córeczką. Uniki Justyny sprawią, że Kasia zacznie drążyć temat planów na przyszłość siostry i jej partnera Krzyśka.

Obie siostry w 1838 odcinku "M jak miłość" wrócą pamięcią do tego, co przeżyła ich zmarła ciotka Milena Stawska (Ewa Kania), której odebrano dziecko i straciła miłość życia, Jana Maliszewskiego. Justyna za nic w świecie nie przyzna się Kasi, że nie dopuści, by ją spotkał los ciotki, by mała Krysia wychowywała się bez matki.

Krzysiek uwikłany w kłamstwa Justyny w 1838 odcinku "M jak miłość"

W kłamstwa Justyny w 1838 odcinku "M jak miłość" będzie uwikłany Krzysiek, który także ukryje przed Kasią co planują zrobić. Jak podaje "Świat Seriali" chłopak Justyny obieca tylko Karskiej, że będzie trzymał rękę na pulsie. W tajemnicy przed Kasią para ustali ostatnie szczegóły ucieczki na Dominikanę.

Dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość" okaże się, czy plan Justyny i Krzyśka powiedzie się i razem z Krysią opuszczą Polskę na zawsze.