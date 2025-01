M jak miłość, odcinek 1838: Marcin po odzyskaniu pamięci poprosi Izę tylko o jedno. Zabierze od niej dzieci - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin i Iza w 1838 odcinku "M jak miłość" odbiorą Szymka ze szpitala, odetchną z ulgą, że życie ich syna nie jest już zagrożone. Po użądleniu przez szerszenia Szymek wróci do zdrowia, ale lekarz (Dariusz Taraszkiewucz) przekaże Chodakowskim, że muszą teraz bardzo uważać na syna, że koniecznie będzie leczenie u specjalisty. Skoro u Szymka wystąpiła tak silna reakcja alergiczna na jad owada, to teraz musi przejść badania w poradni alergologicznej.

Marcin w 1838 odcinku "M jak miłość" zabierze dzieci na wakacje, ale bez Izy

Poza tym Chodakowscy w 1838 odcinku "M jak miłość" dostaną jasne zalecenie, że po tych trudnych przejściach najlepszym lekarstwem dla Szymka będzie odpoczynek w spokoju. Właśnie dlatego Marcin postanowi zabrać dzieci na rodzinne wakacje, gdzie będzie mógł się nimi zająć tak jak dawniej. Wspólny wyjazd z dziećmi pomoże też Marcinowi nadrobić stracony czas, gdy Szymek i Maja z powodu jego amnezji tak naprawdę nie miały ojca.

Iza i Marcin w 1838 odcinku "M jak miłość" znów będą blisko

Z ust Marcina w 1838 odcinku "M jak miłość" padnie tylko jedna prośba do Izy, która po rozstaniu z Radkiem (Philippe Tłokiński) zostanie sama z dziećmi. Zanim jednak zdąży cokolwiek byłej żonie powiedzieć, ona go uprzedzi.

- Chcesz zabrać dzieci na wakacje?- Jeżeli się zgodzisz... Myślę, że dzieciaki też się za mną stęskniły...- No pewnie, że tak... Szymek nie odstępuje cię na krok...- Iza, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić jaką traumę przeszliście przez tą moją amnezję, naprawdę... Do tej pory trudno mi to ogarnąć... - wyzna Marcin Izie w 1838 odcinku "M jak miłość". Dramatyczne przeżycia znów ich do siebie zbliżą.