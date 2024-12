M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1837: Wyjazd Kamy nie zrobi na Marcinie wrażenia! Chodakowski spędzi wyjątkowe chwile z byłą żoną- ZDJĘCIA

W 1837 odcinku "M jak miłość" Kama (Michalina Sosna) podejmie dramatyczną decyzję o opuszczeniu Warszawy i powrocie na Śląsk do stryja Erwina (Andrzej Dopierała). Jej wyjazd będzie wynikiem narastającej frustracji spowodowanej brakiem reakcji Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski) na jej starania o odbudowanie ich relacji. Mimo licznych prób przypomnienia mu wspólnych chwil, Marcin pozostanie obojętny, co skłoni Kamę do zakończenia walki o jego uczucia. Tymczasem Chodakowski w 1837 odcinku "M jak miłość" nie przejmie się wyjazdem ukochanej, a sam spędzi czas z byłą żoną Izą (Adriana Kalska) i dziećmi, co doprowadzi do nieoczekiwanych wydarzeń. Poznaj szczegóły już teraz!