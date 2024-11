M jak miłość, odcinek 1837: Marcin wyjedzie z Izą i dziećmi na wieś! Będzie udawał przed Szymkiem kochającego ojca - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1831: Natalka po ślubie Doroty i Bartka wróci do Adama, ale jej serce i tak będzie należeć do Lisieckiego - ZDJĘCIA

Marcin, Iza i dzieci w 1837 odcinku "M jak miłość" znów będą razem, a Kama zejdzie na dalszy plan. Desperackie próby zbliżenia się do Marcina na nic się zdadzą. Im bardziej Kama będzie chciała przywołać w jego pamięci piękne wspomnienia ich miłości, tym bardziej on poczuje się osaczony, wręcz złapany w pułapkę kobiety, której nie kocha i która do tego z nim zamieszka. Bez jego zgody!

W 1837 odcinku "M jak miłość Marcin zostawi Kamę dla Izy i dzieci

Od Kamy w 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin uwolni Iza, która razem z Szymkiem i Mają wyjedzie latem do domku na wsi i zaprosi byłego męża, by do nich dołączył. W ten sposób Iza będzie chciała dać Szymkowi szansę spędzić trochę czasu z ojcem. Bo 9-letni chłopiec coraz gorzej będzie znosił rozłąkę z tatą i fakt, że on go nie pamięta.

"Kulisy serialu M jak miłość" pokazały, jak przebiegnie wyjazd Marcina z Izą i dziećmi na wieś!

M jak miłość. Tak Marcin odzyska pamięć! Wypadek Szymka sprawi, że przypomni sobie syna i dawne życie

- Iza bardzo Marcinowi kibicuje i też bardzo chce, żeby wrócił prawdziwy tata, który je kochał i pamiętał o nich... Taki wspólny wyjazd za miasto może pozwoli zawiązać tę więź i tę intymną relację między dzieckiem, a ojcem... - powiedziała Adriana Kalska w "Kulisach serialu M jak miłość".

W 1837 odcinku "M jak miłość" Szymek oszukany i niekochany przez Marcina

Co prawda w 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin postara się być bliżej Szymka, ale sposób w jaki będzie traktował synka, sprawi, że chłopiec od razu zorientuje się, że to tylko gra z jego strony! Bo przecież nigdy taki nie był dla Szymka i Mai. Niestety starania Marcina przyniosą odwrotny skutek. Szymek poczuje się jeszcze bardziej oszukany i niekochany przez tatę.

- Synek widzi tego swojego tatę, tylko widzi kogoś innego, nieobecnego i tutaj się budzą konflikty między nimi. Bo Marcin bardzo chce, ale Szymek widzi, że to jest udawane, na wyrost, że jego tata taki nigdy nie był. To jest bardzo trudne. Marcin nie umie sobie z tym poradzić. Stara się przyodziać te maski, najlepiej jak potrafi, żeby jak najmniej ranić tego chłopaka małego - wyjaśnił Mikołaj Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość"

W pewnym momencie w 1837 odcinku "M jak miłość" Szymek zbuntuje się przeciwko Marcinowi, odepchnie ojca od siebie, a Iza nie zdoła nic zrobić, by ochronić syna przed ogromnym cierpieniem.

- To nie jest ten sam tata, co kiedyś... Mam dość tego, że on tylko udaje, bo tak naprawdę mnie już nie kocha!

Wypadek Szymka w 1837 odcinku "M jak miłość" przywoła wspomnienia Marcina o synu!

Po tych słowach Szymka w 1837 odcinku "M jak miłość" dojdzie do tragicznego wypadku! Syna Marcina użądli osa i chłopiec będzie walczył o życie. Pod wpływem silnych emocji, w drodze z nieprzytomnym Szymkiem do szpitala, Marcin odzyska pamięć.