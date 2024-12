M jak miłość, odcinek 1837: Stęskniona Martyna zacznie wspominać życie z Marcinem! Wyzna przyjaciółce, ile mu zawdzięcza - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna w 1837 odcinku "M jak miłość" spotka się z przyjaciółką, która zacznie wypytywać ją o relację z Marcinem. Ciekawska znajoma będzie chciała poznać szczegóły ich związku, a Martyna, choć początkowo powściągliwa, w końcu otworzy się i zacznie opowiadać o swoim życiu u boku Chodakowskiego.

Lekarka wyzna, że choć wszystko między nimi się skończyło, nie czuje żalu ani pretensji. W 1837 odcinku "M jak miłość" wyjaśni, że Marcin ma teraz własne życie, rodzinę i kobietę, którą kochał przed wypadkiem - Kamę (Michalina Sosna). Dla Martyny to wystarczający powód, by nie walczyć o uczucia, które już nie mają szans na wzajemność. Jej opowieść będzie jednak pełna emocji i szczerych wspomnień o tym, jak wiele Marcin dla niej znaczył.

Wspomnienia Martyny o Marcinie w 1837 odcinku "M jak miłość" będą pełne wdzięczności

W 1837 odcinku "M jak miłość" Martyna nie będzie kryła, że to dzięki Marcinowi stanęła na nogi. W szczerej rozmowie z przyjaciółką wyzna, że Marcin pomógł jej wyjść z najtrudniejszego okresu w jej życiu. To właśnie Chodakowski zmotywował ją do walki o siebie, dzięki niemu przestała pić alkohol, wróciła do pracy i odzyskała wiarę w samą siebie.

Martyna w 1837 odcinku "M jak miłość" opowie, że Marcin zawsze wierzył w nią, nawet wtedy, gdy sama się poddała. Jego wsparcie sprawiło, że znalazła w sobie siłę, by zacząć wszystko od nowa. Choć ich drogi się rozeszły, Martyna nie będzie miała wątpliwości, że Chodakowski na zawsze pozostanie ważną osobą w jej życiu.

Martyna w 1837 odcinku "M jak miłość" wciąż kocha Marcina?

W 1837 odcinku "M jak miłość" rozmowa Martyny z przyjaciółką wzbudzi pytania o to, czy kobieta naprawdę pogodziła się z utratą Marcina. Choć wyzna, że wszystko między nimi się skończyło i nie ma szans na powrót do przeszłości, jej słowa o tęsknocie i myśleniu o Marcinie każdego dnia mogą sugerować, że wciąż darzy go uczuciem.

