M jak miłość. Martyna pozwoli Marcinowi być z Kamą. Znów zacznie pić i przejdzie załamanie psychiczne? - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1837: Iza będzie chciała wrócić do Marcina? Wyżali mu się, że małżeństwo z Radkiem to był błąd!

Czy Martyna będzie walczyć o Marcina w "M jak miłość"?

W 1833 odcinku "M jak miłość" Martyna zwróci Marcinowi wolność! Najpierw wyśle do ukochanego pożegnalne nagranie, a potem kiedy Chodakowski znajdzie ją w szpitalu w Sochaczewie posunie się do kłamstwa, by Marcin uwierzył, że już go nie kocha i najlepiej będzie, jak już nigdy więcej się nie zobaczą. Niestety Martyna zabrzmi mało przekonująco. Do tego stopnia, że Marcin nie da się nabrać. Teraz jednak do niego będzie należała decyzja co dalej, z kim chce być.

Magdalena Turczeniewicz w "Kulisach serialu M jak miłość" stanęła w obronie swojej bohaterki, bo doskonale wie, że Martyna nie mogła postąpić inaczej. I tak długo trzymała Marcina u siebie w leśniczówce, z dala od całego świata i rodziny. Zwróciła go Kamie i dzieciom, by przy nich odzyskał pamięć.

M jak miłość. Kogo wybierze Marcin? Dopiero po odzyskaniu pamięci podejmie ostateczną decyzję! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Martyna ma takie poczucie, że Marcin miał ogromne zadanie w jej życiu. A teraz po prostu trzeba puścić tę miłość wolno... Ostatecznym momentem takiego zwrotu w podejściu Martyny jest spotkanie z Kamą. Widzi, jaki to jest ogrom bólu, który oni noszą i do którego się dołożyła... Jak się kogoś bardzo kocha, oddanie mu wolności i wyboru jest najmocniejszym objawem miłości - wyjaśniła aktorka, która od początku tego sezonu "M jak miłość" gra Martynę.

Co będzie dalej z Martyną w "M jak miłość"?

Po ostatecznym rozstaniu z Marcinem dalsze losy Martyny w kolejnych odcinkach "M jak miłość" będą skupiały się wokół jej walki z nałogiem. Dzięki miłości Chodakowskiego przestała pić, otrząsnęła się z żałoby po śmierci męża, poszła nawet na odwyk i na terapię AA, ale czy jest dość silna, by wytrwać w trzeźwości.

- Martyna znowu zostaje sama. Planu awaryjnego nie ma. Na pewno będzie musiała mocno biec, żeby się znowu nie zatrzymać i nie rozsypać. Czeka na swój moment w życiu... - uchyliła rąbka tajemnicy Turczeniewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Zachowanie Martyny wkrótce w "M jak miłość" zacznie niepokoić jej jedyną bliską osobę, przyjaciółkę Agatę (Lidia Pronobis). Lekarka zauważy, że Wysocka nie do końca uporała się z tą stratą i nie do końca akceptuje to, że musi odpuścić. Widać będzie po Martynie, że chce walczyć i Agata uzna, że to nie jest dla niej dobre.

Ale bez Marcina samotna Martyna w kolejnych odcinkach "M jak miłość" nie da sobie rady. Pojawi się realne zagrożenie, że znów zacznie pić, zamknie się w środku lasu przed całym światem i przejdzie załamanie psychiczne.

- Agata towarzyszyła Martynie przez całe jej załamanie nerwowe i kryzys psychiczny po stracie męża. I po takim chwilowym świetle, którym był dla niej Marcin, po jego odejściu, Martyna znowu zaczyna spadać, jak po równi pochyłej w dół. Znowu musi przeżyć rodzaj żałoby... Ta jej wielka nadzieja na nowe życie, na szczęście, odchodzi od niej i Agata bardzo się martwi, że jej problemy z alkoholem, jej załamanie i problemy psychiczne znowu do niej wrócą... - ujawniła Lidia Pronobis w "Kulisach serialu M jak miłość".