M jak miłość, odcinek 1837: Marcin po wypadku Szymka obieca, że już nigdy go nie zostawi! Wreszcie odzyska ojca - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1833: Powrót Marcina do agencji. Zmusi Jakuba, by zdradził mu szczegóły śledztwa w sprawie porwania i Roberta - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin w końcu odzyska wspomnienia i przypomni sobie swojego syna! Wszystko przez to, że Chodakowski zdecyduje się dołączyć do Izy i dzieci, którzy będą akurat przebywać na wsi. Detektyw zrezygnuje ze wspólnego spędzania czasu z wciąż narzucającą się Kamą (Michalina Sosna) i postawi na spokojny wyjazd ze swoją rodziną, w trakcie którego niestety dojdzie do tragedii. A to dlatego, że w trakcie zabawy z Mają (Laura Jankowska), Szymka użądli szerszeń! Syn Chodakowskich zacznie trzeć miejsce ukąszenia, ale to nic nie pomoże, gdyż ból stanie się nie do zniesienia, a twarz chłopca spuchnie! I wówczas w 1837 odcinku "M jak miłość" detektyw zdecyduje się wezwać pogotowie!

Marcin po wypadku Szymka przypomni sobie swojego syna w 1837 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że w 1837 odcinku "M jak miłość" stan Szymka będzie się drastycznie pogarszał, przez co byli małżonkowie od razu zapakują dzieci w samochód i postanowią wyjechać karetce naprzeciw, gdyż będzie liczyć się każda minuta. Tym bardziej, gdy syn Chodakowskich zacznie mieć problemy z oddychaniem, przez co Iza zacznie panikować. Ale na szczęście, w 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin zachowa zimną krew i każe byłej żonie do niego mówić, aby tylko ich syn nie zasnął! Z kolei sam, pod wpływem silnych emocji i adrenaliny, zagłębi się we wspomnieniach, w których zobaczy małego Szymka i w ten sposób przypomni sobie o swoim synu!

Chodakowski złoży synowi obietnicę po odzyskaniu pamięci w 1837 odcinku "M jak miłość"!

W 1837 odcinku "M jak miłość" Chodakowskim w końcu uda się wyjechać naprzeciw karetki. Wówczas Marcin chwyci Szymka na ręce, po czym zaniesie go do ratowników i oświadczy zaniepokojonej Izie, że to on pojedzie z nim do szpitala!

- Wiem, jak się nim zająć! Przecież zawsze się nim zajmowałem! - powie Marcin do byłej żony.

A następnie w 1837 odcinku "M jak miłość" zwróci się już bezpośrednio do Szymka, który jak podaje swiatseriali.interia.pl aż nie będzie mógł uwierzyć w to, że jego tata w końcu wrócił! Ale to wreszcie stanie się faktem. Tym bardziej, że Chodakowski zapewni syna, że już nigdzie się nie wybiera i będzie z nim już na zawsze!

- Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Jestem przy tobie, słyszysz? Zawsze będę! - zapewni go Marcin.

- Tato? To ty? - dopyta zaskoczony Szymek.

- Tak, bardzo cię kocham, synku... - przyzna poruszony Chodakowski.

- Tato? Ty wróciłeś, prawda? - upewni się chłopiec.

- Tak, synku. Wróciłem i już zawsze będę z tobą... - obieca detektyw, czym z pewnością rozczuli nie tylko swojego synka, ale także i każdego widza!