M jak miłość, odcinek 1837: Kasia nigdy nie będzie matką! Nie będzie chciała urodzić dziecka Jakuba

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1837 odcinku "M jak miłość" Kasia i Jakub będą zmuszeni zmierzyć się z jednym z najtrudniejszych momentów w swoim związku. Po długim czasie poświęconym pracy i walce o zdrowie, Karski zapragnie stabilizacji i powiększenia rodziny. Jego marzenie o dziecku stanie się priorytetem, co wyraźnie zaznaczy w rozmowach z żoną. Jednak zdradzamy już teraz, że Kasia nie będzie dzielić tego samego entuzjazmu…

Jakub, nieświadomy wewnętrznych rozterek Kasi, zacznie wywierać na nią presję, oczekując, że wspólnie podejmą decyzję o założeniu rodziny. Dla niego posiadanie dziecka to symbol miłości i przyszłości, jednak Kasia będzie miała zupełnie inne spojrzenie na tę kwestię. W 1837 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą, jak różnice w oczekiwaniach mogą wpłynąć na ich relację.

Kasia w 1837 odcinku "M jak miłość" wyzna, że nie chce mieć dzieci?

Kasia w 1837 odcinku "M jak miłość" będzie musiała podjąć decyzję , czy odważyć się na szczerą rozmowę, czy dalej unikać tematu, ryzykując narastające napięcie między nią a mężem. Czy Jakub zrozumie jej punkt widzenia, czy też poczuje się zdradzony i odrzucony?

Czy małżeństwo Karskich przetrwa kryzys w 1837 odcinku "M jak miłość"?

Wszystko wskazuje na to, że w 1837 odcinku "M jak miłość" decyzja Kasi może wywołać burzę w ich związku. Jakub, zdeterminowany, by zostać ojcem, może nie zaakceptować faktu, że jego ukochana nie podziela tego marzenia. Czy różnice w planach na przyszłość okażą się zbyt dużą przeszkodą, by ich małżeństwo przetrwało?