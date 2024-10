M jak miłość, odcinek 1819: Jakub oddali się od Kasi. Będzie miała dosyć takiego życia!- WIDEO, ZDJĘCIA

- Ja już tak dłużej nie dam rady! Wszystko jej na mojej głowie. Mała ma problemy z biodrami. Jeżdżę z nią i Justyną do specjalistów, do tego dom, praca, dyżury! Kiedyś we wszystkim mi pomagałeś! Teraz jestem z tym zupełnie sama!

- Kasiu, ja też mam swoją pracę! A poza tym...

- Wiem, Marcin! Rozumiem, naprawdę staram się zrozumieć! Ale jak długo jeszcze? Tydzień, miesiąc, rok? Jesteśmy rodziną! Życie toczy się dalej, a ja mam wrażenie jakby ciebie w moim życiu w ogóle nie było! Boję się, co dalej z nami będzie... - zapowie Kasia, która w 1819 odcinku "M jak miłość".