M jak miłość, odcinek 1837: Kasia zostawi Jakuba dla Mariusza? Koło żony Karskiego zacznie kręcić się jej były z dawnych lat!

M jak miłość, odcinek 1833: Szokujący finał spotkania Marcina i Martyny! Powie, że już go nie kocha - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Relacja Kasi i Jakuba zostanie wystawiona na próbę w 1837 odcinku "M jak miłość". Karski, pragnąc założyć rodzinę, zacznie wywierać presję na ukochanej w kwestii posiadania dzieci. Nieświadomy jej obaw i niechęci do zostania matką, będzie dążył do realizacji swoich marzeń, jednak Kasia zacznie zastanawiać się, w jaki sposób przekazać mężowi, że posiadanie dzieci wcale nie jest jej marzeniem...

Kryzys u Karskich w 1837 odcinku "M jak miłość". Lekarka spotka dawną miłość

Gdyby tego było mało, Kasia w 1837 odcinku "M jak miłość" spotka w miejscu swojej pracy Mariusza, dawną miłość ze szkolnych lat. To przypadkowe spotkanie być może jeszcze bardziej zawróci jej w głowie, a sam Mariusz może stać się katalizatorem w relacji z Karskim. Czy Jakub powinien obawiać się poważnych zmian w swoim małżeństwie? Jak spotkanie z Mariuszem wpłynie na Kasię i czy dawna miłość zrobi na niej wrażenie, jak za dawnych lat?

Ujawniamy, że w 1837 odcinku "M jak miłość" niespodziewanie, w życiu Kasi pojawi się Mariusz, a spotkanie z dawnym ukochanym może wywołać w niej lawinę wspomnień i skomplikować relacje z Jakubem. Czy pełen charyzmy Mariusz zacznie zabiegać o względy Kasi? Czy żona Karskiego ulegnie sentymentom i zainteresuje się kontynuowaniem relacji z Mariuszem po tylu latach? Przekonamy się wkrótce!

Kasia odejdzie od Jakuba w "M jak miłość"? Nie będzie chciała mieć z nim dzieci

Kryzys u Karskich w 1837 odcinku "M jak miłość" jest bardziej niż pewny, jednak czy Kasi i Jakubowi uda się wyplątać z nadchodzących problemów? Jak już wspomnieliśmy, powstanie problem trudny do przeskoczenia, a mianowicie chęć powiększenia rodziny przez detektywa. Kasia, nigdy nie była szczera w stosunku do męża i nie wspomniała mu jasno i otwarcie, że nie chce mieć dzieci, przez co teraz nie będzie wiedziała, jak z tego wybrnąć. Jak Karski zareaguje na fakt, iż Kasia nie widzi siebie w roli matki? O tym z pewnością przekonamy się już niebawem oglądając najnowsze odcinki kultowej produkcji "M jak miłość".