M jak miłość, odcinek 1837: Ania znajdzie nowego faceta! Siostra Kamy wreszcie zapomni o miłości do Marcina? - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1836 odcinku "M jak miłość" Ania powie Kamie o nowym facecie. To mocno zainteresuje starszą siostrę, bo przecież każdy zdaje sobie sprawę z dużych uczuć, które Ania kierowała do Marcina. Właściwie poznała Chodakowskiego w tym samym czasie co siostra, ale początkowo obie nie wiedziały, że mówią o jedynym i tym samym mężczyźnie. Detektyw nigdy nie dawał Ani większych nadziei, ale dziewczyna wzdychała do niego po cichu i nie mogła znaleźć sobie nikogo innego...

Ania znajdzie nową miłość. Przestanie skupiać się na Marcinie

Przypomnijmy, że nawet po zaginięciu Marcina w poprzednich odcinkach "M jak miłość" Ania nadal żywiła do niego gorące uczucia. Wiedziała, że Kama jest w rozpaczy, że straciła ukochanego, a jednak w jej sercu też dominował żal. W pewnym momencie wydawało się nawet, że dziewczyna nigdy nie uwolni się od miłości do Chodakowskiego. Na szczęście w 1837 odcinku "M jak miłość" pochwali się siostrze, że ma randkę. Oby tym razem z kimś sympatycznym, bo danie się podejść gangsterowi Robertowi sprowadziło na nią i bliskich wielkie kłopoty.

Kim jest nowy facet Ani? Nie zdradzi wiele szczegółów w 1837 odcinku "M jak miłość"

- Nie wolno się poddawać. Ja się nie poddaję. Dobra, miałam ci nie mówić, ale co mi tam - wyzna tajemniczo Ania w 1837 odcinku "M jak miłość". - Idę dziś na randkę, ale nic więcej ze mnie nie wydusisz! - radośnie pochwali się Ania, widocznie zaintrygowana spotkaniem z tajemniczym mężczyzną.

- Dobra siostra, tylko proszę cię bądź ostrożna... - Kama od razu uprzedzi młodszą siostrę, by na siebie uważała. Każdy przecież pamięta sprawę omotania przez Roberta. Gangster specjalnie uwodził Anię, by obserwować Kamę i Marcina. Niestety dziewczyna wylądowała z nim w łóżku, a potem nawet bała się o ciążę! Na szczęście sprawy nie zaszły aż tak daleko.

- Dobra, będę - westchnie Ania, gotowa na spotkanie z nowym mężczyzną.