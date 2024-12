M jak miłość, odcinek 1836: Prezent Marty dla Jacka po ślubie kompletnie go zaskoczy! Czekała z nim całe lata

„M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marta przyjęła oświadczyny Jacka pomimo bardzo złych doświadczeń z jej pierwszego małżeństwa z Mileckim w serialu „M jak miłość”

Kiedy Jacek odważył się i ponownie oświadczył Marcie w domu Mostowiaków podczas obiadu, następstwem jego ważnego pytania była przedłużająca się cisza. Chociaż córka Barbary już od jakiegoś czasu znowu zaczęła się spotykać z byłym mężem i zauważyła pozytywne zmiany, jakie w nim nastąpiły, wciąż była pewna obaw, czy ponowny związek z nim ma sens. Powiedziała matce, że znowu jest w nim zakochana, a ona dała jej do zrozumienia, że tak widocznie miało być. Marta więc przyjmie oświadczyny Jacka, żartując, że to dlatego, iż będą mieli wspólnego kota. Barbara będzie bardzo zadowolona z decyzji córki, ale jej siostra Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Artur (Robert Moskwa) – bardzo zaskoczeni. Nie spodziewali się, że Marta się zgodzi.

W 1836. odcinku „M jak miłość” Marta wręczy Jackowi prezent ślubny, który nie zdezaktualizował się przez lata

W 1836. odcinku „M jak miłość” wesele Marty i Jacka odbędzie się w siedlisku. Niestety, zamiast prognozowanej przepięknej pogody, gości niemile zaskoczy rzęsista ulewa. Jedynymi, którzy się jej spodziewali, okażą się Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) i Robert (Krzysztof Tyniec). I dlatego dadzą państwu młodym parasole. Marta i Jacek docenią podarunek, kiedy będą mieli ochotę na chwilę wytchnienia od weselnego gwaru. Oddalą się na romantyczny spacer. Jacek bardzo się wówczas zdziwi, bo żona obdaruje go niezwykłym prezentem, z którego wręczeniem Marta zwlekała od wielu lat. Będzie to jej specjalny list do niego, który napisała przed ich pierwszym ślubem. Wtedy mu go nie dała. A teraz, jak mu powie, nadal jest aktualny. Bo jej miłość do niego się nie zmieniła…