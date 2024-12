M jak miłość, odcinek 1833: Martyna w ciąży? Zemdleje po pożegnaniu z Marcinem! Nie wyda się, czy spodziewa się jego dziecka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1837: Iza będzie chciała wrócić do Marcina? Wyżali mu się, że małżeństwo z Radkiem to był błąd!

"M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1833 odcinku "M jak miłość" Marcin otrzyma od Martyny pożegnalne nagranie, w którym ukochana poprosi go, aby więcej się z nią nie kontaktował i spróbował o niej zapomnieć. Wysocka zwróci Chodakowskiego rodzinie, choć sama nie zdoła o nim zapomnieć. Dlatego zatraci się w pracy, aby choć na chwilę odciągnąć od niego swoje myśli, jednak na niewiele jej się to zda. Podobnie jak detektywowi, który nie będzie mógł pogodzić się z jej decyzją! I w 1833 odcinku "M jak miłość" postanowi osobiście skonfrontować się z lekarką, aby usłyszeć to od niej prosto w twarz, gdyż nie da wiary temu, co od niej otrzymał!

Pożegnalne spotkanie Martyny i Marcina w 1833 odcinku "M jak miłość"!

W 1833 odcinku "M jak miłość" Chodakowski zjawi się u Wysockiej w szpitalu, czym o mały włos nie doprowadzi ją do zawału! A to dlatego, że na jego widok Martyna aż podskoczy, przez co Marcin od razu zacznie ją uspokajać, a następnie przejdzie do rzeczy.

- Spokojnie, chciałem się z tobą spotkać, żebyś mi powiedziała prosto w oczy, to co mi nagrałaś... Że nie chcesz, żebym się z tobą kontaktował, że mam dać ci spokój, że nic do mnie nie czujesz... - wyjaśni Marcin.

- Nie chcę, żebyś się ze mną kontaktował... Daj mi spokój i nic do ciebie nie czuję... I chyba najlepiej będzie, jak już sobie pójdziesz! - okłamie go Martyna.

- Nie wierzę ci... - przyzna Chodakowski, po czym w 1833 odcinku "M jak miłość" wyjdzie z pokoju lekarskiego.

Czy Martyna będzie w ciąży w 1833 odcinku "M jak miłość"?

W tym momencie w 1833 odcinku "M jak miłość" Martynie zacznie się kręcić w głowie i poczuje się słabo. Lekarka zaprze się o szafkę, ale niestety nie zdoła utrzymać się na nogach! Wysocka zemdleje i upadnie na podłogę, a Chodakowski nie dowie się, co stało się z ukochaną, gdyż nieprzytomną przyjaciółkę dopiero po czasie odnajdzie spanikowana Agata!

- O Boże Martyna! Martyna! Słysz mnie?! Martyna! - spróbuje ocucić ją Agata.

Na szczęście, w 1833 odcinku "M jak miłość" Wysocka otworzy oczy, przez co jej przyjaciółka odetchnie z ulgą. Ale dlaczego Martyna w ogóle straci przytomność? Czy będzie to wynikiem nagłego przypływu emocji, przepracowania, a może omdlenie to objaw ciąży? Niestety na odpowiedź na to pytanie przyjdzie widzom poczekać aż do nowych odcinków "M jak miłość" na początku 2025 roku.