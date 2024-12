M jak miłość, odcinek 1833: Marcin dostanie pożegnalne nagranie od Martyny! Straci nad sobą panowanie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna w 1833 odcinku "M jak miłość" nie da Marcinowi żadnej nadziei, że znów będą razem! Co prawda w dniu rozstania, gdy Marcin opuścił leśniczówkę i wrócił do rodziny, prosił Wysocką, by na niego czekała, obiecał, że wróci, to jednak lekarka zrozumiała, że w dawnym życiu ukochana nie ma już dla niej miejsca. Uświadomiła jej to Kama, która zarzuciła rywalce, że ukradła jej Marcina! Od tego dnia zakochani się nie widzieli, nie mieli ze sobą żadnego kontaktu.

Aż wreszcie w 1833 odcinku "M jak miłość" Martyna odezwie się do Marcina, by raz na zawsze zakończyć ich związek. To co Chodakowski usłyszy w pożegnalnym nagraniu od Martyny, złamie mu serce.

Tak Martyna w 1833 odcinku "M jak miłość" pożegna się z Marcinem

"- Marcin nie dzwoń do mnie, nie pisz do mnie SMS-ów, ok? Nie próbuj się ze mną kontaktować. Masz swoją rodzinę, swoje życie. Dla mnie tam nie ma miejsca. Nigdy cię nie zapomnę tego, co zrobiłeś i zawsze będę o tym pamiętać... Ale nasza czas minął. Żegnaj..."

Marcin w 1833 odcinku "M jak miłość" nie zniesie rozstania z Martyną

Słowa Martyny w 1833 odcinku "M jak miłość" rozwścieczą Marcina, który przestanie panować nad gniewem i frustracją, że po odzyskaniu dawnego życia nie może być z kobietą, którą kocha. Bo przecież Kama nadal jest dla niego zupełnie obca, nic do niej nie czuje i nie traktuje jej jakby byli parą. Bezradny Marcin w przypływie złości rzuci telefon na podłogę, a hałas przerwie nocną ciszę w mieszkaniu i zbudzi Olka.

- Wszystko w porządku? - zapyta Olek starszego brata.

- Tak...

- Chcesz pogadać?

- Nie! - rzuci Marcin i w 1833 odcinku "M jak miłość" zamknie się w sypialni.

Olek zobaczy nagranie Martyny dla Marcina w 1833 odcinku "M jak miłość"

Olek w 1833 odcinku "M jak miłość" podniesie z podłogi telefon Marcina i gdy zobaczy na wyświetlaczu nagranie Martyny, stanie się dla niego jasne, że to kobieta, którą pokochał jego cierpiący na amnezję brat i przez którą teraz coraz bardziej cierpi.

Na tym jednak nie koniec, bo w 1833 odcinku "M jak miłość" Martyna przyjedzie pod blok Marcina, zaczai się na niego i Kamę z ukrycia. Widząc jak idą razem za rękę, Martyna zrozumie, że nie ma już na co liczyć.