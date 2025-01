M jak miłość, odcinek 1842: Kamil nie pozna własnej córki. Nie dogada się z Polą - ZDJĘCIA, WIDEO

„M jak miłość" odcinek 1842 - wtorek, 21.01.2024, o godz. 20.55 w TVP

Uczucia Gryca zostaną mocno urażone. Prawnik przygotuje dla córki niespodziankę, by weszła w nowy rok szkolny zadowolona i pełna zapału. Rankiem podaruje dziewczynce prezent i będzie oczekiwał pozytywnych reakcji. Niestety szybko się przekona, że to o czym sam kiedyś marzył, niekoniecznie zachwyca Polę.

Nieudany prezent Kamila dla Poli

Gryc w 1842 odcinku "M jak miłość" wyjmie z szuflady nowy plecak. Zachwycony swoim własnym pomysłem podaruje córce prezent, ale ona wcale nie wpadnie w zachwyt.

- O, plecak... super - powie bez żadnego entuzjazmu dziewczynka.

- Plecak! I to taki, jaki chciałaś! Nie spojrzysz co jest w środku? Jak ja byłem w twoim wieku, to to jest coś, co mnie najbardziej kręciło - nie podda się Kamil i zacznie pokazywać córce zawartość plecaka. - Nowy piórnik, kredki, ostro zatemperowane ołówki. To jest czad! - nie da za wygraną prawnik.

- Tato, tak szczerze... byłeś dziwnym dzieckiem - skwituje Pola.

Kamil uzna, że nikt go nie rozumie

W 1842 odcinku "M jak miłość" słowa Poli oburzą Kamila. Nie zrozumie jej punktu widzenia. Sam wręcz zachwyci się nowymi przyborami do szkoły i zacznie wspominać dawne czasy. Niestety córka nie bardzo doceni jego gest, a Anita zgodzi się z dziewczynką.

- Ja byłem dziwnym dzieckiem?! Ja po prostu w tym wyjątkowym dniu potrafiłem odnaleźć potencjał. Nowe wszystko! Nowe rozdanie, nowe otwarcie, nowe relacje... Nie kręciło cię to? - zapyta Gryc Anity, ale ona zaprzeczy.

- Mnie też nie. Tak szczerze? Wolałabym żeby wakacje trwały cały rok - doda Pola.

- Boże, nikt mnie w tym domu nie rozumie - przyzna smutny Kamil i faktycznie zauważy, że córka z ukochaną nie podzielają jego poglądów.

Na szczęście Anita w 1842 odcinku "M jak miłość" zrobi ukochanemu niespodziankę i zakupi mu nową teczkę, przybory prawnicze i naostrzone ołówki. Tym zdobędzie serce przygaszonego Gryca.

