M jak miłość, odcinek 1842: Powrót syna Magdy! Tak się zmienił Maciek po opuszczeniu Budzyńskich - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

- Już odespałem, odpocząłem... Wiesz, to tylko dwie godziny lotu, więc nie wiem, czy w ogóle jest co odsypiać. A co tam u was?

- W porządku. Tęsknimy już za tobą. Te parę dni tylko rozbudziły nasze apetyty - zapewni syna Magda.

- No byłem cały tydzień! Już mi wystarczy, bo przytyłem 3 kg i faszerowałaś mnie jak jakiegoś kurczaka. Nie mogę się zmieścić w moje własne jeansy!

- Krzywda ci się nie stanie. A kiedy zaczynasz zajęcia?

- Na uczelni za chwilę, ale jeszcze nadganiam pracę. Ja już muszę kończyć, bo mam gości.

- Dobrze, to dzwoń do mnie czasem, bo to wychodzi, że tylko ja do ciebie dzwonię...

- Gdyby było na odwrót, to by było trochę dziwne...

- Ale słuchaj, z tobą jest wszystko jakby dobrze ogólnie, bo nie wiem jesteś taka jakby zgaszona trochę...

- Nie, jest ok... Tylko trochę mnie głowa boli... -skłamie Magda, która w 1842 odcinku "M jak miłość" znów będzie się martwiła o... Nadię.