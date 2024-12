M jak miłość, odcinek 1835: Bartek przejmie majątek Doroty po ucieczce żony! Dostanie telefon od notariusza w sprawie testamentu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Testament Doroty w 1833 odcinku "M jak miłość" ujrzy światło dzienne w dramatycznych okolicznościach! Od ucieczki chorej na raka Doroty od Bartka minie już wiele dni, a Lisiecki nadal nie wpadnie na żaden ślad ukochanej. Jakby umierająca na nowotwór mózgu żona zapadła się pod ziemię. Dorota nie odezwie się do męża, nie nawiąże kontaktu ze swoim lekarzem (Jarosław Witaszczyk), a wiadomo przecież, że po przerwaniu leczenia nie zostanie jej zbyt wiele czasu.

Bartek w 1833 odcinku "M jak miłość" w areszcie za bójkę i napaść na Karskiego

Na domiar złego w 1833 odcinku "M jak miłość" Bartek wpakuje się w poważnej tarapaty, bo zostanie aresztowany za bójkę w barze po alkoholu i napaść na Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg). Po ataku na komendanta policji Bartek, który w przeszłości siedział już w więzieniu za rabunki i porwanie, wyląduje za kratkami aresztu na posterunku w Lipnicy. Tam Lisieckiego dopadną czarne myśli, że znów zawiódł, że kolejny raz zostawiła go ukochana osoba. Dojdzie nawet do wniosku, że to jakaś klątwa!

Notariusz Doroty w 1833 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Bartka w sprawie testamentu Kaweckiej

Dzięki interwencji Natalki (Dominika Suchecka) w 1833 odcinku "M jak miłość" Bartek wyjdzie na wolność. Jednak na tym nie koniec złych wiadomości. Bo po powrocie do domu Doroty na Lisieckiego spadną kolejne wstrząsające informacje. Odbierze telefon od notariusza Doroty, który zawiadomi go, że zgodnie z zapisem w testamencie teraz cały majątek Kaweckiej, rezydencja, pieniądze na kontach bankowych, biznesu, jest do jego dyspozycji.

Bartek w 1833 odcinku "M jak miłość" jedynym spadkobiercą Doroty

Dla Bartka w 1833 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Dorota przed ucieczką spisała testament i że okłamała go w sprawie intercyzy. W ten sposób chciała zabezpieczyć jego przyszłość na wypadek swojej śmierci. By odziedziczył wszystko, gdy ona umrze. Niestety nadal nie będzie wiadomo czy Dorota przeżyje, czy już nie zmarła w samotności.