M jak miłość, odcinek 1836: Głupie tłumaczenie Zduńskich przed ślubem Marty. Bliźniacy wykręcą numer cioci - ZDJĘCIA

M jak miłość. Dorota wróci do Bartka, a wraz z nią odnaleziona siostra! To ona pomogła jej w ucieczce? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1836 odcinku "M jak miłość" Barbara ogłosi, że Piotrek z Pawłem i ich rodzinami nie przyjadą do Grabiny. To dziwne, bo Marta wychodzi za mąż za Jacka i pewnie chciałaby, aby bliscy byli z nią w ważnym dniu. Niestety para młoda i reszta rodziny nie ma pojęcia o wielkim konflikcie Pawła z Piotrkiem po wydarzeniach na weselu stryja Gutowskiego (Piotr Majerczyk). Pocałunek prawnika z góralką spowodował lawinę wydarzeń, a Paweł nie może wybaczyć bratu, że "kradnie" mu żonę. Nakręca się w swoich podejrzeniach, obserwuje zachowanie bliźniaka i żony i trzyma dystans.

Barbara w 1836 odcinku "M jak miłość" wyjaśni powód nieobecności Zduńskich

To Mostowiakowa wspomni o powodach, dla których Piotrek z Pawłem nie zjawią się na ślubie cioci. Wytłumaczy Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska), że Marta życzyła sobie bardzo okrojonego składu gości. Mówiąc to, będzie miała na myśli spławienie Kisielowej z Żakiem (Krzysztof Tyniec), ale pani sołtys tak łatwo się nie podda.

- (...) Ale to ma być bardzo kameralna uroczystość w ścisłym gronie rodzinnym i nawet okrojonym - zauważy Mostowiakowa w 1836 odcinku "M jak miłość" i nawiąże do braku obecności Zduńskich. - Kinga i Piotrek nie przyjadą, bo bliźniaczki są chore, a Franka i Paweł musieli pojechać do stryjka w jakichś rodzinnych sprawach - wyzna Barbara i stąd właśnie wiadomo, że prawnik z Kingą znów zasłonią się chorobą dzieci, by nie dojechać na ważne wydarzenie.

Piotrek i Paweł nie przyznają się rodzinie do konfliktu

Nie wiadomo nawet, czy Franka z Pawłem powiedzą prawdę odnośnie wyjazdu do stryja, bo Paweł jest tak wrogo nastawiony do brata, że raczej byłby w stanie skłamać tylko po to, byle się z nim nie spotkać. Barbara i reszta mieszkańców Grabiny nie mają pojęcia o konflikcie między bliźniakami. Może obaj bracia zaczęli się obawiać, że mogliby zepsuć ślub Marty? Koniec końców nie zjawią się podczas uroczystości. Na szczęście myśli Marty będą i tak zajęte, a wielką niespodzianką dla panny młodej stanie się powrót Łukasza (Jakub Józefowicz) z Włoch.