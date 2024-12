M jak miłość, odcinek 1835: Natalka odnajdzie Dorotę?! Wykorzysta swoje kontakty w policji, aby namierzyć żonę Bartka - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1834: Tak Paweł dowie się, że Franka zdradziła go z Piotrkiem! Zobaczy zdjęcia z wesela i wszystko się wyda - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1835 odcinku "M jak miłość" zdesperowany Bartek za wszelką cenę postara się odnaleźć Dorotę! Lisiecki najpierw zwróci się z prośbą o pomoc do Tomasza (Ziemowit Wasielewski), który pomógł byłej żonie w ucieczce, ale niestety nie wyciągnie od niego, gdzie jest Kawecka! I wówczas mąż milionerki zjawi się w tej samej sprawie u Natalki! W 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek poprosi swoją szwagierkę, aby wykorzystała swoje znajomości w Komendzie Głównej Policji i w ten sposób pomogła jej odszukać Dorotę! A zakochana w nim Mostowiakowa oczywiście się na to zgodzi, choć zda sobie sprawę, jakie będą mogły jej grozić za to konsekwencje! Ale z drugiej strony nie zdoła patrzeć na jego cierpienie!

Natalka skontaktuje się ze znajomym policjantem w 1835 odcinku "M jak miłość"!

W 1835 odcinku "M jak miłość" Natalka postanowi skontaktować się ze swoim znajomym z Komendy Głównej Policji, Mariuszem Cichoniem, ale niestety zgubi do niego kontakt. Dlatego skontaktuje się z centralą, która oczywiście ją do niego przekieruje, ale na telefon służbowy, przez co Mostowiakowa nie będzie mogła zdradzić za dużo!

- Komenda Główna, słucham - odbierze dyżurna.

- Dzień dobry, chciałabym się połączyć z inspektorem Mariuszem Cichoniem - poprosi policjantka.

- Cichoń, słucham - przedstawi się policjant.

- Cześć Mariusz, to ja Natalia - przywita go Natalka.

- Hej, kopę lat! Co tam słychać? Chyba nie dzwonisz z Australii? - zainteresuje się Mariusz.

- Nie, już wróciłam. Przepraszam w ogóle, że tak oficjalnie na służbowy telefon, ale gdzieś zapodziałam twój prywatny. Mam do ciebie ważną sprawę. Moglibyśmy się spotkać? - spyta z nadzieją Natalka w 1835 odcinku "M jak miłość".

Mariusz pomoże odnaleźć chorą Dorotę w 1835 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1835 odcinku "M jak miłość" Mariusz zgodzi się spotkać i porozmawiać z Natalką. Szczególnie, że Mostowiakowa da mu jasno do zrozumienia, że to dla niej szalenie ważna sprawa, która nie może czekać!

- Jasne - zgodzi się Cichoń.

- A mógłbyś jutro? Albo jakoś na początku przyszłego tygodnia? W ogóle przepraszam, że tak cisnę, ale po prostu sprawa jest delikatna i pilna. Możemy pogadać w cztery oczy? - wyjaśni Mostowiakowa, po czym ustalą dogodny termin.

Czy w 1835 odcinku "M jak miłość" to właśnie Natalce, z pomocą Mariusza, uda się odnaleźć chorą Dorotę? Przekonamy się już niebawem!