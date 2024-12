M jak miłość, odcinek 1835: Natalia stanie w obronie Doroty! Zasugeruje Bartkowi, że wyjazd Kaweckiej był słuszny - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1835: Bartek odnajdzie Dorotę w barze? Zamroczony alkoholem będzie przekonany, że to jego żona!- ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1834: Paweł tylko Magdzie wyzna jaki żal czuje do Piotrka. Wywlecze brudy z przeszłości! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Bartek w 1835 odcinku "M jak miłość" poczuje się zagubiony i przytłoczony zniknięciem Doroty. Jego żona niespodziewanie zdecyduje się na wyjazd, nie pozostawiając żadnej konkretnej wiadomości poza smutnym, pożegnalnym listem, w którym prosi by ten nigdy jej nie szukał. Lisiecki nie będzie w stanie zrozumieć, dlaczego Dorota podjęła tak radykalną decyzję. W swojej desperacji zwróci się o pomoc do Natalii, licząc, że ta wykorzysta swoje policyjne kontakty, by odnaleźć zaginioną kobietę.

Natalia, mimo wątpliwości, zdecyduje się wesprzeć Bartka. W 1835 odcinku "M jak miłość" zobaczymy, jak wciąż zakochana po uszy w Lisieckim kobieta zacznie narażać dla niego swoją zawodową reputację. Jej zaangażowanie w sprawę Doroty nie umknie jednak uwadze komendanta Karskiego (Patryk Szwichtenberg), który dostrzeże, że Natalia jest gotowa poświęcić wiele dla Lisieckiego.

Natalia stanie w obronie Doroty w 1835 odcinku "M jak miłość"

W 1835 odcinku "M jak miłość" Natalia podzieli się z Bartkiem swoimi przemyśleniami na temat wyjazdu Doroty. Podczas szczerej rozmowy wyzna, że rozumie motywy żony Lisieckiego. Zasugeruje, że gdyby sama była śmiertelnie chora i zakochana w Bartku, również zdecydowałaby się na taki krok, by oszczędzić ukochanemu cierpienia.

Te słowa wywołają ogromne emocje u Bartka, który zacznie zastanawiać się nad tym, co tak naprawdę kierowało Dorotą. W 1835 odcinku "M jak miłość" Lisiecki będzie musiał zmierzyć się z trudnymi pytaniami o swoje małżeństwo i własne uczucia. Czy szczere wyznanie Natalii zmieni coś w ich relacji? A może Bartek zrozumie, że Dorota podjęła decyzję z miłości do niego?

- Bartek może ja nie powinnam tego mówić, ale w pewnym sensie rozumiem Dorotę. Też byłam jej decyzją wstrząśnięta, tak jak wszyscy, ale potem sobie pomyślałam, że gdybym sama była tak ciężko chora i tak bardzo w tobie zakochana, to chyba postąpiłabym tak samo. - Czyli nie pomożesz... - Oczywiście, że ci pomogę. Zrobię, co w mojej mocy.

Natalia zbliży się do Bartka w 1835 odcinku "M jak miłość"

W 1835 odcinku "M jak miłość" relacja Natalii i Bartka stanie się jeszcze bardziej skomplikowana. Zaangażowanie Natalii w pomoc Lisieckiemu oraz jej wyznanie o Dorocie mogą otworzyć nowe rozdziały w ich znajomości. Z jednej strony Bartek doceni wsparcie i oddanie Natalii, z drugiej - jej słowa o Dorocie mogą wzbudzić w nim wątpliwości i ból.