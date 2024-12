M jak miłość, odcinek 1835: Wściekły Karski zobaczy Natalkę w objęciach Bartka! Ich związek legnie w gruzach - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek znajdzie się na życiowym zakręcie. Zniknięcie Doroty stanie się dla niego ciosem, z którym nie będzie w stanie sam sobie poradzić. Zdesperowany Lisiecki postanowi zwrócić się o pomoc do Natalii, wiedząc, że jej zawodowe kontakty mogą przyspieszyć poszukiwania Doroty. Z jednej strony Bartek zda sobie sprawę, że to ryzykowne i moralnie wątpliwe posunięcie, ale z drugiej, nie będzie widział innego wyjścia.

Natalia, poruszona dramatem Bartka, zdecyduje się mu pomóc w 1835 odcinku "M jak miłość". W końcu cały czas będzie w nim szaleńczo zakochana. Podczas ich rozmowy wyzna, że na miejscu Doroty zrobiłaby dokładnie to samo - uciekła, by oszczędzić ukochanemu cierpienia. Ten emocjonalny moment sprawi, że między nimi zapanuje szczególna atmosfera. Przytulenie na pożegnanie stanie się symbolem ich bliskości, ale też początkiem kłopotów…

Bartek odnajdzie Dorotę w 1835 odcinku "M jak miłość"?

W jednej z takich pijackich eskapad w 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek zauważy w barze kobietę, która od tyłu przypomni mu Dorotę. Jej blond włosy, do ramion i charakterystyczny śmiech sprawią, że Lisiecki niemal natychmiast pomyśli, że to zaginiona Kawecka. Bez zastanowienia podejdzie do niej i zacznie głośno wołać: „Dorota, to ty!”. Niestety, szybko okaże się, że kobieta jest kimś zupełnie innym – nieznajomą, która przypadkowo przypomina jego żonę.

Towarzyszący jej mężczyźni zareagują agresywnie na zachowanie Bartka. W 1835 odcinku "M jak miłość" między Lisieckim a nieznajomymi wybuchnie bójka, podczas której Bartek nie będzie przebierał w środkach. Zrozpaczony mężczyzna zaatakuje jednego z mężczyzn, co doprowadzi do totalnego chaosu w lokalu i interwencji policji.

Interwencja policji i kolejne problemy Bartka w 1835 odcinku "M jak miłość"

Awantura w barze w 1835 odcinku "M jak miłość" przyciągnie uwagę policji, która natychmiast zjawi się na miejscu, by opanować sytuację. Niestety, Bartek, będąc pod wpływem alkoholu, nie będzie w stanie racjonalnie ocenić sytuacji. W trakcie interwencji uderzy jednego z funkcjonariuszy, co ostatecznie przypieczętuje jego los.

Lisiecki zostanie aresztowany i spędzi noc w celi, gdzie będzie miał czas na przemyślenie swoich działań. W 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek nie tylko pogłębi swoje kłopoty uczuciowe ale również prawne.