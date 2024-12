M jak miłość, odcinek 1834: Paweł i Magda zaczną wspominać swój związek! Zduński wypomni jej bolesne zerwanie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1834 odcinku "M jak miłość" Magda odwiedzi Pawła w jego sklepie z rowerami. Od razu zauważy, że Zduński jest w kiepskim nastroju. Zaniepokojona, zacznie dopytywać o powód jego przygnębienia. Paweł, początkowo niechętny do rozmowy, w końcu otworzy się przed dawną miłością. Wspólnie wrócą do wspomnień sprzed lat, kiedy ich związek zakończył się w bolesny sposób. Magda będzie przekonana, że to Paweł ją zostawił, jednak Zduński przypomni jej, jak to ona brutalnie z nim zerwała.

- (...) Mieliśmy jechać na Mazury, ale muszę odpuścić. Nie zarabiam tyle, co mój brat, więc nie mogę sobie tego olać. - Pokłóciłeś się z Piotrkiem? - Nie, dlaczego? - Nie wiem, "nie zarabiam tyle, co mój brat, nie mogę tego olać. Prawnicy są po prostu zakałą ludzkości. Zarabiają za dużo, pracują za mało... - No i zwijają mi sprzed nosa najpiękniejsze dziewczyny. - Tak?! - No chyba coś o tym wiesz. To dlatego mnie wtedy rzuciłeś i dałeś mi kosza? - Ja? Przecież to ty ze mną zerwałaś.

Paweł zmierzy się z prawdą o France i Piotrku w 1834 odcinku "M jak miłość"

W 1834 odcinku "M jak miłość" Zduński zmierzy się również z bólem zdrady. Zdjęcia z wesela, na których Franka obejmuje jego brata Piotrka, będą dla Pawła jak policzek. Choć pocałunek nie był zamierzony, jego konsekwencje wpłyną na całą rodzinę. Paweł zacznie odsuwać się od bliskich, a jego nastrój stanie się coraz bardziej przytłaczający. Nawet rozmowy z Magdą nie będą w stanie całkowicie go uspokoić. Jego frustracja i złość wobec Piotrka tylko pogłębią kryzys rodzinny.

Magda wesprze Pawła w 1834 odcinku "M jak miłość"

W 1834 odcinku "M jak miłość" Magda pokaże, że jest gotowa wspierać Pawła, ale tylko jako przyjaciółka. Jej serce należy do Andrzeja (Krystian Wieczorek), z którym buduje szczęśliwe życie. Rozmowa z Pawłem stanie się dla niej okazją, by pomóc przyjacielowi zmierzyć się z trudnymi emocjami, ale ich relacja pozostanie wyłącznie na poziomie przyjacielskim. Paweł będzie musiał sam poradzić sobie z bólem, który dręczy go po zdradzie Franki.